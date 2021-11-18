Kastamonu’da akılalmaz olay: 16 günde 17 kez yandı! Sebebi herkesi şaşırttı!

Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördü. Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.



