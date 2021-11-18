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Haberler Yaşam Kastamonu’da akılalmaz olay: 16 günde 17 kez yandı! Sebebi herkesi şaşırttı!
Giriş Tarihi: 18.11.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 17:12

Kastamonu’da akılalmaz olay: 16 günde 17 kez yandı! Sebebi herkesi şaşırttı!

Kastamonu'da esrarengiz bir şekilde 16 gün içerisinde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü. İşte haberin ayrıntıları

Kastamonu’da akılalmaz olay: 16 günde 17 kez yandı! Sebebi herkesi şaşırttı!

Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin yaşadığı ev, 1 haftada 6 kez yanması ile gündeme geldi. Merak konusu olan ev, 16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı.

Kastamonu’da akılalmaz olay: 16 günde 17 kez yandı! Sebebi herkesi şaşırttı!

Küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangınlar sebebiyle korku yaşadıklarını ifade eden Dadaylı ailesi, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı.

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Kastamonu’da akılalmaz olay: 16 günde 17 kez yandı! Sebebi herkesi şaşırttı!

Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördü. Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.

Kastamonu’da akılalmaz olay: 16 günde 17 kez yandı! Sebebi herkesi şaşırttı!

Evdeki çekyat, çiçeklik, buzdolabı, çekmece gibi yerlerde esrarengiz bir şekilde çıkan yangınlarla ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kastamonu’da akılalmaz olay: 16 günde 17 kez yandı! Sebebi herkesi şaşırttı!

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri esrarengiz yangınlarla gündeme gelen evde çalışma başlattı.

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