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Haberler Yaşam Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Kastamonu'da kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:47 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 22:47

Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Kastamonu'da kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava, Kastamonu'da etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, sıcaklıkların düşeceğini ve buzlanma riskinin artacağını belirtti. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaya çağırırken, öğrenciler ve veliler tatil kararını merak ediyor. Peki, Kastamonu'da yarın okullar tatil mi?

Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Kastamonu’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

Kastamonu'da etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji, 19 Şubat Çarşamba günü sıcaklıkların düşeceğini ve kar yağışının şiddetleneceğini duyurdu. Yetkililer, buzlanma ve don tehlikesine karşı uyarılarda bulunurken, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Kastamonu'da yarın okullar tatil mi?

Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Kastamonu’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ? (19 ŞUBAT)

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışının devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü ilimiz merkez ilçede eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Kastamonu’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

KASTAMONU HAVA DURUMU

Kastamonu'da 19 Şubat Çarşamba günü kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının düşeceğini ve özellikle sabah ile gece saatlerinde buzlanma riskinin artacağını belirtiyor. Şehir genelinde ulaşımda aksamalara yol açabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkililer, sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaya çağırıyor. Vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri öneriliyor.

Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Kastamonu’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 20 Şubat Perşembe gününden itibaren 8 ila 10 derece düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 5 gün boyunca etkisini sürdüreceği belirtilirken, yetkililer vatandaşları don, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Kastamonu’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Beklenilen kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Bazı illerimizde 20.02.2025 Perşembe gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıklar; Erzurum'da -20 derece , Erzincan'da -14 derece , Bayburt'da -16 derece ve Ardahan: -29 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

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