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Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Kastamonu'da kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
22:47
Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Kastamonu'da kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava, Kastamonu'da etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, sıcaklıkların düşeceğini ve buzlanma riskinin artacağını belirtti. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaya çağırırken, öğrenciler ve veliler tatil kararını merak ediyor. Peki, Kastamonu'da yarın okullar tatil mi?