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polisi, 'na Türkiye'de hazırlanıyor

polisi, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ülkelerinde düzenlenecek 2022 FIFA öncesinde Türkiye'de uzmanlardan eğitim aldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinesinde, Katar İç Güvenlik Komutanlığının talebiyle Türkiye'ye gelen 15 kişilik gruba, İzmir'deki Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında toplumsal olaylara müdahale kursu verildi.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 21.10.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 12:53
Katar polisi, Dünya Kupası'na Türkiye'de hazırlanıyor
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Katar polisi, Dünya Kupası'na Türkiye'de hazırlanıyor
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Katar polisi, Dünya Kupası'na Türkiye'de hazırlanıyor
Katar polisi, Dünya Kupası'na Türkiye'de hazırlanıyor
Katar polisi, Dünya Kupası'na Türkiye'de hazırlanıyor
Katar polisi, Dünya Kupası'na Türkiye'de hazırlanıyor
Katar polisi, Dünya Kupası'na Türkiye'de hazırlanıyor
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