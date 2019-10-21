Katar polisi, Dünya Kupası'na Türkiye'de hazırlanıyor

Katar polisi, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ülkelerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Türkiye'de uzmanlardan eğitim aldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinesinde, Katar İç Güvenlik Komutanlığının talebiyle Türkiye'ye gelen 15 kişilik gruba, İzmir'deki Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında toplumsal olaylara müdahale kursu verildi.
Giriş Tarihi: 21.10.2019
12:36
Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
12:53
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