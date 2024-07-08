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Haberler Yaşam Katil oğlu Timur Cihantimur ABD'de yargılanırken baba Bülent Cihantimur şov peşinde! Yeni TV programını duyurdu: "Katilin dizisi izenirse..."
Giriş Tarihi: 08.07.2024 19:33 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 19:43

Katil oğlu Timur Cihantimur ABD'de yargılanırken baba Bülent Cihantimur şov peşinde! Yeni TV programını duyurdu: "Katilin dizisi izenirse..."

Türkiye, günlerce Timur Cihantimur'un karıştığı ölümlü kazayı konuşmuştu. Canavar annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılan Timur Cihantimur ABD'de yargılanırken baba Bülent Cihantimur ise yeni televizyon programı için hazırlık yapıyor. "Doktor B" lakaplı Bülent Cihantimur sosyal medya hesabından "Bu Ben Miyim?" isimli programın tanıtımını yaptı. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesi ise duruma çok sert tepki gösterdi. İşte ayrıntılar...

Katil oğlu Timur Cihantimur ABD’de yargılanırken baba Bülent Cihantimur şov peşinde! Yeni TV programını duyurdu: Katilin dizisi izenirse...

Katil oğlu Timur Cihantimur, ABD'de yargılanırken baba Bülent Cihantimur'un "Doktor B Bu Ben Miyim?" adlı TV programının tanıtmını yapması büyük tepki çekti.

Katil oğlu Timur Cihantimur ABD’de yargılanırken baba Bülent Cihantimur şov peşinde! Yeni TV programını duyurdu: Katilin dizisi izenirse...

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile kendisini önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok ABD'de yargılanıyor.

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Katil oğlu Timur Cihantimur ABD’de yargılanırken baba Bülent Cihantimur şov peşinde! Yeni TV programını duyurdu: Katilin dizisi izenirse...

Timur Cihantimur, Türkiye'nin iade talebi üzerine 14 Haziran'da annesi ile Boston'da yakalanmıştı.

Katil oğlu Timur Cihantimur ABD’de yargılanırken baba Bülent Cihantimur şov peşinde! Yeni TV programını duyurdu: Katilin dizisi izenirse...

Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada, hakim Donald Cabell, Timur Cihantimur'un iade süreci boyunca tutuklu kalmasına hükmetti.

Katil oğlu Timur Cihantimur ABD’de yargılanırken baba Bülent Cihantimur şov peşinde! Yeni TV programını duyurdu: Katilin dizisi izenirse...

İkinci kez hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin tutulduğu Connecticut eyaletindeki çocuk ıslahevinin şartlarının uygun olmadığını öne sürerek, Cihantimur'un önce evde gözetim altında tutulmasını, bu olmazsa Massachussets'te daha uygun bir yere nakledilmesini talep etti.

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