Katil oğlu Timur Cihantimur ABD'de yargılanırken baba Bülent Cihantimur şov peşinde! Yeni TV programını duyurdu: "Katilin dizisi izenirse..."

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile kendisini önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok ABD'de yargılanıyor.