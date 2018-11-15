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elektrik sobası

Giriş Tarihi: 15.11.2018 08:45 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 08:57
Katilleri elektrik sobası

YouTube'da yayınladığı komik videolarının binlerce takipçisi bulunan (25) ile arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı'nın (22) ölümüne neden olan yangının sebebi belli oldu.

Katilleri elektrik sobası

Fenomen ile arkadaşı Nahide Cansu Kovancı, önceki gün stüdyoda kayıt yaparken çıkan yangında alevlerin arasında kalmış, hayatlarını kaybetmişlerdi.

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Katilleri elektrik sobası

Bağcılar'daki Cebel Pasajı'nın bodrum katında bulunan ve ses geçirmemesi için köpükle kaplı olan stüdyonun, yeni alınan elektrik sobasının kablosunun aşırı ısınması nedeniyle yandığı belirlendi.

Katilleri elektrik sobası

ALEVLER GİRİŞİ KAPATMIŞ

, arkadaşı Nahide Cansu Kovancı'nın seslendirdiği şarkıları kaydederken çıkan alevler ve yoğun duman kısa sürede stüdyonun girişini kapattı.

Katilleri elektrik sobası

Özkan da Kovancı da yangını farkına vardıklarında artık çok geçti. Her ikisi de yoğun dumanda boğularak hayatlarını kaybetti. İş hanından çıkan dumanları fark edenler itfaiyeye haber verdi.

Katilleri elektrik sobası

İtfaiyeciler yangını söndürdüklerinde içeride iki gencin cansız bedenlerini buldu.

Katilleri elektrik sobası

, Samsun'un Havza ilçesinde, Nahide Cansu Kovancı ise Tekirdağ Çorlu'da toprağa verildi.

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