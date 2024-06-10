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Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor: Kronik hastalığı olanlar o saatlere dikkat!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
19:43
Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor: Kronik hastalığı olanlar o saatlere dikkat!
Haziran ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar rekor kırdı. Ay başından itibaren sıcaklıklar 35 dereceyi aşarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü kritik bir uyarı yaptı. Meteoroloji uzmanı Şahin Şahbaz, yarından itibaren Türkiye'nin yeni bir sıcak hava dalgasına gireceğini açıkladı. Bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını vurguladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özellikle kronik hastalığı olanları uyardı… İşte Türkiye'yi kavuracak sıcak havanın detayları…