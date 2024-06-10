Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor: Kronik hastalığı olanlar o saatlere dikkat!

İSTANBUL 34 DERECEYİ GÖRECEK

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini dile getiren Şahbaz, Ankara'da yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 8-9 derece üzerine çıkacağını belirtti. İstanbul'da yarın havanın 32 derece, çarşamba ve perşembe günü de 34 derece olacağını bildiren Şahbaz, sıcaklıkların mevsim normallerinin 9-10 derece üzerine çıkacağını ve sıcaklıkların bazı bölgelerde daha da artabileceğini söyledi. Şahbaz, sıcaklıkların İzmir'de de yarın 38, çarşamba ve perşembe günü 40 dereceye kadar çıkacağını kaydetti.