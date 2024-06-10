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Giriş Tarihi: 10.06.2024 19:43 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 19:43

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor: Kronik hastalığı olanlar o saatlere dikkat!

Haziran ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar rekor kırdı. Ay başından itibaren sıcaklıklar 35 dereceyi aşarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü kritik bir uyarı yaptı. Meteoroloji uzmanı Şahin Şahbaz, yarından itibaren Türkiye'nin yeni bir sıcak hava dalgasına gireceğini açıkladı. Bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını vurguladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özellikle kronik hastalığı olanları uyardı… İşte Türkiye'yi kavuracak sıcak havanın detayları…

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor: Kronik hastalığı olanlar o saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, bu hafta yurt genelinde etkisini gösterecek sıcaklıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor: Kronik hastalığı olanlar o saatlere dikkat!

Geçen haftadan itibaren etkili olan yağışlı havanın yarın Doğu Anadolu Bölgesinde görüldükten sonra yurdu terk edeceğini ve yerini sıcak havaya bırakacağını bildiren Şahbaz, "Yurdumuz yarından itibaren sırt dediğimiz yapının etkisine girecek. Bu nedenle önümüzdeki hafta sonuna kadar az bulutlu, açık ve sıcak bir havaya sahip olacağız." diye konuştu.

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Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor: Kronik hastalığı olanlar o saatlere dikkat!

8 İLA 12 DERECE BİRDEN ARTACAK

Sıcaklıkların, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Şahbaz, "Yarından itibaren hızlı bir artışla Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz. Sıcaklıklar, yurdun geri kalanında ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak ve hafta sonuna kadar bu şekilde devam etmesini bekliyoruz." bilgisini verdi.

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor: Kronik hastalığı olanlar o saatlere dikkat!

ÖNCE SICAK SONRA YAĞMUR

Hafta sonunun ardından yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini aktaran Şahbaz, yağışla batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıkların mevsim normallerine düşeceğini söyledi. Şahbaz, bu hafta görülecek sıcaklıkların "Afrika sıcaklıkları" olarak nitelendirilen sıcaklıklardan olmadığını ifade etti.

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor: Kronik hastalığı olanlar o saatlere dikkat!

İSTANBUL 34 DERECEYİ GÖRECEK

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini dile getiren Şahbaz, Ankara'da yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 8-9 derece üzerine çıkacağını belirtti. İstanbul'da yarın havanın 32 derece, çarşamba ve perşembe günü de 34 derece olacağını bildiren Şahbaz, sıcaklıkların mevsim normallerinin 9-10 derece üzerine çıkacağını ve sıcaklıkların bazı bölgelerde daha da artabileceğini söyledi. Şahbaz, sıcaklıkların İzmir'de de yarın 38, çarşamba ve perşembe günü 40 dereceye kadar çıkacağını kaydetti.

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