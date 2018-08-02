Kavurucu sıcakta acı telaş

Zengin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerden Şanlıurfa'da, yöre halkının vazgeçilmezi isot (pul biber), kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli sürecin ardından hazırlanarak tezgahlardaki yerini alıyor. GAP sayesinde sulu tarımın yaygınlaştığı Şanlıurfa'da ilkbahar mevsiminde ekilen, bakım ve sulamanın ardından temmuz ayının sonlarına doğru hasat edilmeye başlanan biberler, kamyonlarla pazarlarla getiriliyor. Geçimlerini isot satarak sağlayan ailelerin pazardan satın aldığı biberler, Sırrın bölgesinde daha çok kadın ve çocuklar tarafından ev veya bahçelerde yıkandıktan sonra sap ve çöplerinden arındırılıyor. Kavurucu sıcağa biberlerin acılığı da eklenince çalışanları bir hayli yoran işlemde, biberler elle parçalandıktan sonra makineden geçirilip naylonların üzerinde bir süre bekletiliyor. Gün içinde yönü değiştirilerek güneşte tamamen kuruması sağlanan biberler, rengi koyulaştıktan sonra makinelerde çekiliyor. Zeytinyağıyla harmanlanarak eşsiz tat ve parlaklığını kazanan biberler, bu zahmetli ve 'acı dolu' yolculuğun ardından isota dönüşüyor.