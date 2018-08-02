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sıcakta "acı" telaş

Giriş Tarihi: 02.08.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 02.08.2018 14:36
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sıcakta "acı" telaş
Kavurucu sıcakta acı telaş

Zengin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerden Şanlıurfa'da, yöre halkının vazgeçilmezi isot (pul biber), sıcakta uzun ve zahmetli sürecin ardından hazırlanarak tezgahlardaki yerini alıyor.

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sıcakta "acı" telaş
Kavurucu sıcakta acı telaş

GAP sayesinde sulu tarımın yaygınlaştığı Şanlıurfa'da ilkbahar mevsiminde ekilen, bakım ve sulamanın ardından temmuz ayının sonlarına doğru hasat edilmeye başlanan biberler, kamyonlarla pazarlarla getiriliyor.

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sıcakta "acı" telaş
Kavurucu sıcakta acı telaş

Geçimlerini isot satarak sağlayan ailelerin pazardan satın aldığı biberler, Sırrın bölgesinde daha çok kadın ve çocuklar tarafından ev veya bahçelerde yıkandıktan sonra sap ve çöplerinden arındırılıyor.

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sıcakta "acı" telaş
Kavurucu sıcakta acı telaş

sıcağa biberlerin acılığı da eklenince çalışanları bir hayli yoran işlemde, biberler elle parçalandıktan sonra makineden geçirilip naylonların üzerinde bir süre bekletiliyor. Gün içinde yönü değiştirilerek güneşte tamamen kuruması sağlanan biberler, rengi koyulaştıktan sonra makinelerde çekiliyor.

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sıcakta "acı" telaş
Kavurucu sıcakta acı telaş

Zeytinyağıyla harmanlanarak eşsiz tat ve parlaklığını kazanan biberler, bu zahmetli ve "acı dolu" yolculuğun ardından isota dönüşüyor.

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sıcakta "acı" telaş
Kavurucu sıcakta acı telaş
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sıcakta "acı" telaş
Kavurucu sıcakta acı telaş
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