Kayalıklara düşen genç 12 saatte kurtarıldı

Tatil için Ölüdeniz'e gelen Kadir Yıldız (28) ile arkadaşı Davut Çamlı (34) karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi'ne Faralya Mahallesi Hisar mevkindeki patika yoldan dün sabahsaatlerinde yürüyüşe çıktı. Patikadan yürüyüşe başlayan ikili yolu şaşırıp, başka patika yola girince Yıldız dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre aşağıya yuvarlandı. Arkadaşının düştüğünü gören Çamlı ise kayanın üstünde mahsur kaldı. Çamlı'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, arazinin sarp ve kayalıktan olması nedeniyle bölgeye Jandarma, AFAD ve AKUT Fethiye ekibi sevk edildi.