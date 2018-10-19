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Kayalıklara düşen genç 12 saatte kurtarıldı

Giriş Tarihi: 19.10.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 09:41
Kayalıklara düşen genç 12 saatte kurtarıldı

'nın Fethiye ilçesinde Dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nde yaklaşık 10 metreden kayalıklara düşen kişi kurtarma ekipleri tarafından 12 saatte güçlükle kurtarıldı.

Kayalıklara düşen genç 12 saatte kurtarıldı

Tatil için Ölüdeniz'e gelen Kadir Yıldız (28) ile arkadaşı Davut Çamlı (34) karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi'ne Faralya Mahallesi Hisar mevkindeki patika yoldan dün sabahsaatlerinde yürüyüşe çıktı. Patikadan yürüyüşe başlayan ikili yolu şaşırıp, başka patika yola girince Yıldız dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre aşağıya yuvarlandı. Arkadaşının düştüğünü gören Çamlı ise kayanın üstünde mahsur kaldı. Çamlı'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, arazinin sarp ve kayalıktan olması nedeniyle bölgeye Jandarma, AFAD ve AKUT Fethiye ekibi sevk edildi.

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Kayalıklara düşen genç 12 saatte kurtarıldı

HELİKOPTER TALEBİ

Olay yerine gelen Afad ve Akut ekipleri önce kayanın başında mahsur kalan Çamlı'yı kurtardıktan sonra Yıldız'a ulaştı. İple kurtarma istasyonu kurarak Yılmaz'ı bir süre düştüğü yerden yukarıya taşıyan ekipler hava tabiat şartları nedeniyle sistemi değiştirdi. Kararın değiştiren ekipler yaralı Yıldız'ı aşağıdaki Kelebekler Vadisi taşınmaya başladı. Havanın kararmasıyla ilerlemekte güçlük çeken kurtarma ekipleri, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'nda askeri helikopter talebinde bulundu.

Kayalıklara düşen genç 12 saatte kurtarıldı

12 SAATTE KURTARILDI

Bölgeye gelen helikopter havanın karması ve vadiye inememesi üzerine geri döndü. Kurtarma ekipleri karanlıkta güçlükle ilerleyerek Yıldız'ı yaklaşık 12 saat süren operasyonla kurtardı. Kelebekler Vadisi sahilinde bekleyen Fethiye Sahil Güvenlik 65 bot komutanlığına ait bota alınan Yıldız, Kumburnu plajında bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Fethiye Devlet Hastanesinde kaldırılıp tedavi altına alınan Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kayalıklara düşen genç 12 saatte kurtarıldı
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Kayalıklara düşen genç 12 saatte kurtarıldı
Kayalıklara düşen genç 12 saatte kurtarıldı
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