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Kayınpeder cinayetinde travesti detayı: Bize soyunun deyip satırla saldırdı!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
12:16
Kayınpeder cinayetinde travesti detayı: Bize soyunun deyip satırla saldırdı!
Konya'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan kayınpederi Cuma Han'ı (67), satırla öldüren damat Namız Meşe (35) tutuklandı. Meşe ifadesinde olayı şöyle anlattı: "Kayınpederim ve travesti olduğunu söyleyen biriyle evde alkol alıyorduk. Kayınpederim bize soyunun dedi. Aramızda arbede çıktı ve eline aldığı satırla bana saldırdı. Elinden satırı alıp iki kez salladım. Sonrada evden çıktım. Geri geldiğimde yerde hareketsiz yatıyordu. Nefes almıyordu, 112'yi aradım." İşte kayınpeder cinayetinin detayları