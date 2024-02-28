Kayınpeder cinayetinde travesti detayı: Soyunun deyip satırla saldırdı! İkisi odanın ortasında...

Beni de davet ettiler ve üçümüz alkol almaya başladık. Bir süre sonra yanımıza bir bayan ve travesti olduğunu söyleyen birileri geldi. Bir müddet sonra bayan ve erkek şahıs evden ayrıldı. Evde kayınpederim ben ve travesti olduğunu söyleyen kişi kaldı" dedi.