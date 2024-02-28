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Haberler Yaşam Kayınpeder cinayetinde travesti detayı: Soyunun deyip satırla saldırdı! İkisi odanın ortasında...
Giriş Tarihi: 28.02.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 15:50

Kayınpeder cinayetinde travesti detayı: Soyunun deyip satırla saldırdı! İkisi odanın ortasında...

Konya Ereğli'de yalnız yaşayan kayınpederi Cuma Han'ı (67), satırla öldüren damat Namız Meşe (35) tutuklandı. Meşe ifadesinde olayı şöyle anlattı: "Kayınpederim ve travesti olduğunu söyleyen biriyle evde alkol alıyorduk. Kayınpederim bize soyunun dedi. Aramızda arbede çıktı ve eline aldığı satırla bana saldırdı. Elinden satırı alıp iki kez salladım. Sonrada evden çıktım. Geri geldiğimde yerde hareketsiz yatıyordu. Nefes almıyordu, 112'yi aradım." İşte kayınpeder cinayetinin ayrıntıları...

TOLGA YANIK
Kayınpeder cinayetinde travesti detayı: Soyunun deyip satırla saldırdı! İkisi odanın ortasında...

Türkiye'nin konuştuğu dehşet veren olay, geçtiğimiz Pazar akşamı ilçeye bağlı Mehmet Akif Mahallesinde yaşandı. Nazım Meşe, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayınpederi Cuma Han'ın kanlar içerisinde yerde yattığını söyleyip, yardım istedi. İhbara giden polis ve sağlık ekipleri Han'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kayınpeder cinayetinde travesti detayı: Soyunun deyip satırla saldırdı! İkisi odanın ortasında...

KAPINPEDER CİNAYETİNDE TRAVESTİ DETAYI
Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Nazım Meşe, kayınpederini kendisinin öldürmediğini söylese de ifadesinde her şeyi anlattı. SABAH'ın ulaştığı ifadede, 2 yıldır kendisinden ayrı yaşayan eşi ve çocuklarını görmek için Mersin'den geldiğini söyleyen Meşe, "Kalacak yerim olmadığı için kayınvalidemin yanına gittim.

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Kayınpeder cinayetinde travesti detayı: Soyunun deyip satırla saldırdı! İkisi odanın ortasında...

Olay günü eşim, çocuklarım ve kayınvalidemle birlikte bir çiftlikte kahvaltı yaptık. Akşamüzeri kayınpederimi arayıp konuşmak istediğimi söyledim. Evde olduğunu ve eve gelmemi isteyince yanına gittim. Evde başka bir erkekle alkol alıyordu.

Kayınpeder cinayetinde travesti detayı: Soyunun deyip satırla saldırdı! İkisi odanın ortasında...

Beni de davet ettiler ve üçümüz alkol almaya başladık. Bir süre sonra yanımıza bir bayan ve travesti olduğunu söyleyen birileri geldi. Bir müddet sonra bayan ve erkek şahıs evden ayrıldı. Evde kayınpederim ben ve travesti olduğunu söyleyen kişi kaldı" dedi.

Kayınpeder cinayetinde travesti detayı: Soyunun deyip satırla saldırdı! İkisi odanın ortasında...

YATIYOR ZANNETTİM ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYORDUM
Nazım Meşe, ifadesini şöyle sürdürdü: "Meze almak için mutfağa gittim. Döndüğümde travesti ve kayınpederim odanın ortasında oyun oynuyorlardı. Kayınpederim bize soyunun dedi.

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