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Kayınpeder cinayetinde travesti detayı: Soyunun deyip satırla saldırdı! İkisi odanın ortasında...
Giriş Tarihi: 28.02.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
15:50
Kayınpeder cinayetinde travesti detayı: Soyunun deyip satırla saldırdı! İkisi odanın ortasında...
Konya Ereğli'de yalnız yaşayan kayınpederi Cuma Han'ı (67), satırla öldüren damat Namız Meşe (35) tutuklandı. Meşe ifadesinde olayı şöyle anlattı: "Kayınpederim ve travesti olduğunu söyleyen biriyle evde alkol alıyorduk. Kayınpederim bize soyunun dedi. Aramızda arbede çıktı ve eline aldığı satırla bana saldırdı. Elinden satırı alıp iki kez salladım. Sonrada evden çıktım. Geri geldiğimde yerde hareketsiz yatıyordu. Nefes almıyordu, 112'yi aradım." İşte kayınpeder cinayetinin ayrıntıları...