Kayıp gazeteci, 7 gündür aranıyor
Bayburt- Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı ( AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 7'nci gününde de sürdürülüyor. Bölgede önüne set çekilerek debisi düşürülen dere içi ve dere güzergâhında yoğunlaştırılan çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.
Giriş Tarihi: 16.05.2019
17:34
Güncelleme Tarihi: 16.05.2019
19:23
Kayıp gazeteci
Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 7'nci gününde... Özel İdare ekipleri 10 Mayıs'ta Trabzon- Bayburt sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı'nda kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışması başlattı.
Haber yapmak için çalışmaları takip eden
AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü.
Gözden kaybolan Nişancı'ya ulaşmak için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesine ulaşılan gazeteci için bölgeye
Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon'dan AFAD ekipleri sevk edildi.
Erzurum'dan askeri helikopterle gelen JAK ekipleri ile özel dedektör köpekleri de bölgede Abdülkadir Nişancı'ya ait iz aradı. Ancak arama çalışmalarından bir sonuç elde edilemedi.
Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'ı arama çalışmalarına 7'nci günün de devam edildi.
AFAD, UMKE, AKUT ekiplerinin yanı sıra Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı su altı arama kurtarma timleri de çalışmalarını bugün de sürdürdü.