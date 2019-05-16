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Kayıp gazeteci, 7 gündür aranıyor

- il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı () Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 7'nci gününde de sürdürülüyor. Bölgede önüne set çekilerek debisi düşürülen dere içi ve dere güzergâhında yoğunlaştırılan çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 16.05.2019 17:34 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 19:23
Kayıp gazeteci, 7 gündür aranıyor
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Kayıp gazeteci, 7 gündür aranıyor

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 7'nci gününde... Özel İdare ekipleri 10 Mayıs'ta - sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı'nda kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışması başlattı.

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Kayıp gazeteci, 7 gündür aranıyor

Haber yapmak için çalışmaları takip eden Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü.

Kayıp gazeteci, 7 gündür aranıyor

Gözden kaybolan Nişancı'ya ulaşmak için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesine ulaşılan gazeteci için bölgeye , , ve 'dan ekipleri sevk edildi.

Kayıp gazeteci, 7 gündür aranıyor

'dan askeri helikopterle gelen JAK ekipleri ile özel dedektör köpekleri de bölgede Abdülkadir Nişancı'ya ait iz aradı. Ancak arama çalışmalarından bir sonuç elde edilemedi.

Kayıp gazeteci, 7 gündür aranıyor

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'ı arama çalışmalarına 7'nci günün de devam edildi.

Kayıp gazeteci, 7 gündür aranıyor

, UMKE, AKUT ekiplerinin yanı sıra Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı su altı arama kurtarma timleri de çalışmalarını bugün de sürdürdü.

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