Kayıp gazeteci, 7 gündür aranıyor

Bayburt- Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 7'nci gününde de sürdürülüyor. Bölgede önüne set çekilerek debisi düşürülen dere içi ve dere güzergâhında yoğunlaştırılan çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.