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Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:42

Kayıp gencin ailesinden kan donduran iddia: Önce asker kınasına katıldı sonra kaçırdı!

İnanılmaz olay Adana'da yaşandı. 25 yaşındaki Muhammet Akan, bir yıldır kayıp olarak aranırken, ailesi kan donduran iddia ortaya attı. Aile, evlatlarının tekstil işi yaptığını ve borcu olduğunu, borcuna karşılık komşuları tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü öne sürdü. Acılı anne, "Oğlum yaşıyorsa bulunsun, yok öldüyse de bir mezarı olsun" diyerek ağladı. İşte esrarengiz olayın detayları

İHA
Kayıp gencin ailesinden kan donduran iddia: Önce asker kınasına katıldı sonra kaçırdı!

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Muhammet Akan, yaklaşık 2 sene önce arkadaşı A.B. (27) ile Reşatbey Mahallesi'nde giyim mağazası açtı. İddiaya göre, işlerin bir süre sonra kötü gitmesi üzerine A.B., tefeciden para aldı ve Muhammet Akan'ı borçlandırdı ancak Akan, borçları ödeyemedi.

Kayıp gencin ailesinden kan donduran iddia: Önce asker kınasına katıldı sonra kaçırdı!

2022 yılının Aralık ayında Muhammet Akan için ailesi asker kınası düzenledi ve genç askere gönderildi. Aile 20 gün evlatlarıyla askerdeymiş gibi konuşurken 20 gün sonra A.B., Akan'ın ailesini arayıp, 'Oğlunuz benim yanımda. Bana borcu var. Borcunu ödemeniz karşılığında onu bırakırım' dedi. Çaresiz baba İsmail (55) ise evladını serbest bırakması karşılığında A.B.'ye 500 bin lira para verdi.

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Kayıp gencin ailesinden kan donduran iddia: Önce asker kınasına katıldı sonra kaçırdı!

Ocak ayında ise Muhammet Akan serbest bırakıldı, geri eve döndü ancak hiçbir şey anlatmadı. Akan, sosyal medya üzerinden kıyafet satarak yeniden çalışmaya başladı.

Kayıp gencin ailesinden kan donduran iddia: Önce asker kınasına katıldı sonra kaçırdı!

8 ŞUBAT'TA SIRRA KADEM BASTI
8 Şubat 2023 tarihinde ise Muhammet Akan, sabah saatlerinde 'işe gidiyorum' diyerek evden çıktı. Akşam saatlerinde ise karşı komşu M.Ç. (25), Akan'ın ortağı A.B. ve aileleri eve gelip, 'Oğlunuz ortadan kayboldu. Bize 4 milyon lira borcu var. Tefeciden onun adına biz para çektik' dedi. Aile ise evlatlarını her yerde aradı ancak bulamayınca polise gidip başvurdu.

Kayıp gencin ailesinden kan donduran iddia: Önce asker kınasına katıldı sonra kaçırdı!

3 Temmuz'da polis ekipleri aileyi arayıp 'Oğlunuz şu anda Adana Adliyesi'nde ifade veriyor' deyince İsmail ve Emine Akan çifti hemen adliyeye gitti ve evlatlarını buldu. Acılı anne ve babanın bütün ısrarlarına rağmen Muhammet Akan eve dönmeyi kabul etmeyip, "Borcum var. Antalya'da kalıyorum 1-2 ay sonra geleceğim. Aralık ayında bedelli askerliğim var. Oraya gideceğim" dedi.

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