Kayıp gencin ailesinden kan donduran iddia: Önce asker kınasına katıldı sonra kaçırdı!

8 ŞUBAT'TA SIRRA KADEM BASTI

8 Şubat 2023 tarihinde ise Muhammet Akan, sabah saatlerinde 'işe gidiyorum' diyerek evden çıktı. Akşam saatlerinde ise karşı komşu M.Ç. (25), Akan'ın ortağı A.B. ve aileleri eve gelip, 'Oğlunuz ortadan kayboldu. Bize 4 milyon lira borcu var. Tefeciden onun adına biz para çektik' dedi. Aile ise evlatlarını her yerde aradı ancak bulamayınca polise gidip başvurdu.