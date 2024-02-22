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Kayıp gencin ailesinden kan donduran iddia: Önce asker kınasına katıldı sonra kaçırdı!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
11:42
Kayıp gencin ailesinden kan donduran iddia: Önce asker kınasına katıldı sonra kaçırdı!
İnanılmaz olay Adana'da yaşandı. 25 yaşındaki Muhammet Akan, bir yıldır kayıp olarak aranırken, ailesi kan donduran iddia ortaya attı. Aile, evlatlarının tekstil işi yaptığını ve borcu olduğunu, borcuna karşılık komşuları tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü öne sürdü. Acılı anne, "Oğlum yaşıyorsa bulunsun, yok öldüyse de bir mezarı olsun" diyerek ağladı. İşte esrarengiz olayın detayları