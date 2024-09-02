Giriş Tarihi: 02.09.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
10:24
Kayıp Narin bulundu mu, son durum ne oldu? Gözaltına alınan amcayla ilgili yeni gelişme! Arazide elbise ve bez parçaları bulundu!
Türkiye günlerdir Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kayıp Narin bulundu mu sorusuna bir umut yanıt arıyor. 21 Ağustos'tan beri haber alınamayan küçük kız ile ilgili yürütülen soruşturmada göz altına alınan amca ve aynı zamanda köyün muhtarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Amcanın aracından alınan örneğin Narin'in DNA'sıyla eşleşmesi ve amcanın telefonundaki tüm mesajları ve aramaları silmesi şüphe uyandırmıştı. Peki, Narin Güran bulundu mu, son durum ne oldu? İşte detaylar...