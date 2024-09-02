Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 02.09.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 10:24

Kayıp Narin bulundu mu, son durum ne oldu? Gözaltına alınan amcayla ilgili yeni gelişme! Arazide elbise ve bez parçaları bulundu!

Türkiye günlerdir Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kayıp Narin bulundu mu sorusuna bir umut yanıt arıyor. 21 Ağustos'tan beri haber alınamayan küçük kız ile ilgili yürütülen soruşturmada göz altına alınan amca ve aynı zamanda köyün muhtarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Amcanın aracından alınan örneğin Narin'in DNA'sıyla eşleşmesi ve amcanın telefonundaki tüm mesajları ve aramaları silmesi şüphe uyandırmıştı. Peki, Narin Güran bulundu mu, son durum ne oldu? İşte detaylar...

Kayıp Narin bulundu mu, son durum ne oldu? Gözaltına alınan amcayla ilgili yeni gelişme! Arazide elbise ve bez parçaları bulundu!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki kayıp Narin'e günlerdir ulaşılamıyor. 21 Ağustos'tan beri haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmalarının on ikinci gününde komandolar arazi ve mısır tarlalarında elbise ve bez parçaları buldu. Parçalar inceleme için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, aramalar tarlaların bulunduğu bölgeye yoğunlaştırıldı. Peki, Narin Güran bulundu mu, son durum nedir? İşte yaşanan son dakika gelişmeleri...

Kayıp Narin bulundu mu, son durum ne oldu? Gözaltına alınan amcayla ilgili yeni gelişme! Arazide elbise ve bez parçaları bulundu!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının ardından 12 gündür süren arama çalışmalarında, komandolar arazi ve mısır tarlalarında elbise ve bez parçaları buldu. Parçalar inceleme için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, aramalar tarlaların bulunduğu bölgeye yoğunlaştırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kayıp Narin bulundu mu, son durum ne oldu? Gözaltına alınan amcayla ilgili yeni gelişme! Arazide elbise ve bez parçaları bulundu!

Türkiye'nin konuştuğu olay 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşandı. Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada kolunda diş izlerine rastlanan ağabeyi gözaltına alınmış ancak bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Kayıp Narin bulundu mu, son durum ne oldu? Gözaltına alınan amcayla ilgili yeni gelişme! Arazide elbise ve bez parçaları bulundu!

KOMANDOLAR NARİN İÇİN ARAZİYE İNDİ
Narin'i arama çalışmaları 12'nci gününde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi'ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirdi.

Kayıp Narin bulundu mu, son durum ne oldu? Gözaltına alınan amcayla ilgili yeni gelişme! Arazide elbise ve bez parçaları bulundu!

ÇALIŞMALAR TARLALARIN OLDUĞU BÖLGEYE YOĞUNLAŞTIRILDI
Kayıp Narin'i arama çalışmaları devam ederken, ekipler çalışmaları mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir bölgede yoğunlaştırdı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen ekipler, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

SON DAKİKA