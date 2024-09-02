Kayıp Narin bulundu mu, son durum ne oldu? Gözaltına alınan amcayla ilgili yeni gelişme! Arazide elbise ve bez parçaları bulundu!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki kayıp Narin'e günlerdir ulaşılamıyor. 21 Ağustos'tan beri haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmalarının on ikinci gününde komandolar arazi ve mısır tarlalarında elbise ve bez parçaları buldu. Parçalar inceleme için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, aramalar tarlaların bulunduğu bölgeye yoğunlaştırıldı. Peki, Narin Güran bulundu mu, son durum nedir? İşte yaşanan son dakika gelişmeleri...