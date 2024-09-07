Giriş Tarihi: 07.09.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
19:30
SON DAKİKA... Kayıp Narin Güran bulundu mu? İhbar sonrası o bölge didik didik arandı: Dikkat çeken göl ve mezarlık detayı!
Diyarbakırlı Narin, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 21 Ağustos'ta Kur'an kursu dönüşü kaybolan ve 18 gündür aranan Narin'den tek bir iz bile bulunamadı. Soruşturma kapsamında aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bugün gelen ihbar üzerine ekipler düğmeye bastı. İşte kayıp Narin olayında yeni detaylar…