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Giriş Tarihi: 07.09.2024 18:51 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 19:30

SON DAKİKA... Kayıp Narin Güran bulundu mu? İhbar sonrası o bölge didik didik arandı: Dikkat çeken göl ve mezarlık detayı!

Diyarbakırlı Narin, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 21 Ağustos'ta Kur'an kursu dönüşü kaybolan ve 18 gündür aranan Narin'den tek bir iz bile bulunamadı. Soruşturma kapsamında aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bugün gelen ihbar üzerine ekipler düğmeye bastı. İşte kayıp Narin olayında yeni detaylar…

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA... Kayıp Narin Güran bulundu mu? İhbar sonrası o bölge didik didik arandı: Dikkat çeken göl ve mezarlık detayı!

Türkiye, nefesini tuttu 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmalarına kilitlendi. Kur'an kursundan çıktıktan sonra evine dönmeyen 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alamayan ailesi, saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna gitti.

SON DAKİKA... Kayıp Narin Güran bulundu mu? İhbar sonrası o bölge didik didik arandı: Dikkat çeken göl ve mezarlık detayı!

Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

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SON DAKİKA... Kayıp Narin Güran bulundu mu? İhbar sonrası o bölge didik didik arandı: Dikkat çeken göl ve mezarlık detayı!

EN SON 15.15'TE GÖRÜLÜYOR… BİR DAHA HABER YOK

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp, tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği anlar yer aldı.

SON DAKİKA... Kayıp Narin Güran bulundu mu? İhbar sonrası o bölge didik didik arandı: Dikkat çeken göl ve mezarlık detayı!

2 ÇOCUK TERLİĞİ BULUNDU AMA…

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede 2 farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

SON DAKİKA... Kayıp Narin Güran bulundu mu? İhbar sonrası o bölge didik didik arandı: Dikkat çeken göl ve mezarlık detayı!

AĞABEYİN KOLUNDAKİ ISIRIK KİMİN?

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

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