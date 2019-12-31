Kayıp Yasin'in annesi: Ölmeden önce oğlumu görmek istiyorum

'ACIMIZ DİNDİRİLSİN'
Oğlunun kaybolmasının üzerinden 3 yıldan fazla bir zaman geçtiğini belirten Ümmü Şahin, şöyle konuştu:
''Yetkililerden bizimle ilgilenmesini istiyorum. Gelip bizim acımızı paylaşsınlar. Bizim acımıza onlar da ortak olsunlar. Bu benim canım, evladım. Ben bu olayın üzerine düşülmesini ve oğlumun bulunmasını istiyorum. Acımızın dindirilmesini istiyorum. Ne gecem var, ne gündüzüm var. Kızlarım sürekli olarak, 'Anne, herkesin kardeşi okulda yanında, bizimki niye yok?' diye bana sorup, ağlıyorlar. Ben kızlarımın ağlamasını, daha fazla üzülmesini istemiyorum. Psikolojimiz bozuldu."