Kayıp Yasin'in annesi: Ölmeden önce oğlumu görmek istiyorum

'ÖLMEDEN ÖNCE OĞLUMU SON KEZ GÖRMEK İSTİYORUM'

Tek dileğinin oğlunu ölmeden önce son kez görmek istediğini belirten Ümmü Şahin, "Yasin'imin acısını, kardeşi Yusuf ile ve Yasin'in fotoğraflarıyla dindirmeye çalışıyorum. Eşyalarından bir şey kalmadı. Eşyalarının bazılarını komşuların çocuklarına dağıttık. Bazılarını da çöpe atmak durumunda kaldık. Eşyalarına baktıkça acım daha da katlanıyor, acı çekiyorum. Kapıda her gün dönmesini bekliyorum. Ben beklemekten yoruldum artık. Bir araba geçince herkes kapıya koşuyor. Acaba oğlumu götüren kimse vicdana gelip geri getirdi mi diye. Bunu yapan kişinin vicdanı, merhameti yokmuş. Ben acı çekmekten yoruldum. Ben kalp hastası oldum. Ben ölmeden oğlumu son bir kez görmek istiyorum" diye konuştu.