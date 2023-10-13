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Haberler Yaşam Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman 2023? Resmi Gazete'de yayımlandı! Kaymakamlık Sınavı başvuru ne zaman, şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.10.2023 05:59 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 05:59

Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman 2023? Resmi Gazete'de yayımlandı! Kaymakamlık Sınavı başvuru ne zaman, şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?

İçişler Bakanlığı tarafından kaymakam alınacağı müjdesi açıklandı. Bakanlık bünyesine 77kaymakam alınacağının açıklanmasının ardından başvuruda bulunacak adaylar, "kaymakam adaylığı sınavı ne zaman 2023?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kaymakam adaylığı sınavı başvuru şartları ile sınav soru ve konu dağılımı, 13 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış durumda. Adaylar başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet sitesi üzerinden yapabilir. Peki, Kaymakamlık adaylığı sınav başvurusu ne zaman, başvuru nasıl ve nerede yapılır? İşte Kaymakamlık Sınavı başvuru 2023 hakkında detaylar

Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman 2023? Resmi Gazete’de yayımlandı! Kaymakamlık Sınavı başvuru ne zaman, şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?

Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman, başvuru şartları ve ücreti belli oldu mu soruları uzun süredir yanıt arıyordu. 13 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda 77 kişilik kontenjan açılmış durumda. Bu noktada, "Kaymakamlık Sınavı başvuru ne zaman, nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman 2023? Resmi Gazete’de yayımlandı! Kaymakamlık Sınavı başvuru ne zaman, şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV BAŞVURUSU BAŞLIYOR!

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 77 (yetmiş yedi) kaymakam adayı alınacaktır

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Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman 2023? Resmi Gazete’de yayımlandı! Kaymakamlık Sınavı başvuru ne zaman, şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?

KAYMAKAM ADAYLIĞI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını 20 – 30 Ekim 2023 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden gerçekleştirilebilir.

Sınav ücreti 450 TL olarak belirlendi.

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Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman 2023? Resmi Gazete’de yayımlandı! Kaymakamlık Sınavı başvuru ne zaman, şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

• Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

• Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

• Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman 2023? Resmi Gazete’de yayımlandı! Kaymakamlık Sınavı başvuru ne zaman, şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?

• 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK'nın 48/A, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

• 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

• Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

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