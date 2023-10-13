Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman 2023? Resmi Gazete’de yayımlandı! Kaymakamlık Sınavı başvuru ne zaman, şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?

İçişler Bakanlığı tarafından kaymakam alınacağı müjdesi açıklandı. Bakanlık bünyesine 77kaymakam alınacağının açıklanmasının ardından başvuruda bulunacak adaylar, "kaymakam adaylığı sınavı ne zaman 2023?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kaymakam adaylığı sınavı başvuru şartları ile sınav soru ve konu dağılımı, 13 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış durumda. Adaylar başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet sitesi üzerinden yapabilir. Peki, Kaymakamlık adaylığı sınav başvurusu ne zaman, başvuru nasıl ve nerede yapılır? İşte Kaymakamlık Sınavı başvuru 2023 hakkında detaylar