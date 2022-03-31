Kayseri İmsakiye! 2022 Kayseri imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Bin aydan daha hayırlı Mübarek Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu sene 2 Nisan Cumartesi günü orucun ilk günü olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İmsakiye takvimi ile 81 il için ilk iftar vakti ve sahur saati de belli olmuştu. Farz olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kendi yaşadıkları illerdeki iftar vakti ile sahur saatini öğrenmek istiyor. Buna göre; Kayseri iftar saati ile sahur vakti saat kaçta? 2022 Kayseri imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu. İşte Kayseri İmsakiye!