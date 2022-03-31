Kayseri İmsakiye! 2022 Kayseri imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı bu sene 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. İbadetlerin yerine getirileceği, duaların edileceği, oruç ibadeti görevini yerine getirecek vatandaşlar iftar saati ve sahur vakti gibi bilgileri öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il İmsakiye takvimi de yayınlanmıştı. Bu doğrultuda vatandaşlar "2022 Kayseri imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kayseri iftar vakti ve sahur saati bilgileri.