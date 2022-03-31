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Haberler Yaşam Kayseri İmsakiye! 2022 Kayseri imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu
Giriş Tarihi: 31.03.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 11:58

Kayseri İmsakiye! 2022 Kayseri imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı bu sene 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. İbadetlerin yerine getirileceği, duaların edileceği, oruç ibadeti görevini yerine getirecek vatandaşlar iftar saati ve sahur vakti gibi bilgileri öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il İmsakiye takvimi de yayınlanmıştı. Bu doğrultuda vatandaşlar "2022 Kayseri imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kayseri iftar vakti ve sahur saati bilgileri.

Kayseri İmsakiye! 2022 Kayseri imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Bin aydan daha hayırlı Mübarek Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu sene 2 Nisan Cumartesi günü orucun ilk günü olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İmsakiye takvimi ile 81 il için ilk iftar vakti ve sahur saati de belli olmuştu. Farz olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kendi yaşadıkları illerdeki iftar vakti ile sahur saatini öğrenmek istiyor. Buna göre; Kayseri iftar saati ile sahur vakti saat kaçta? 2022 Kayseri imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu. İşte Kayseri İmsakiye!

Kayseri İmsakiye! 2022 Kayseri imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

KAYSERİ İMSAKİYE 2022 TAKVİMİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il imsakiye takvimi yayınlandı. Kayseri İmsakiye takvimi de belli oldu.

KAYSERİ İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

NOT: İftar Saati linkine tıklayarak tüm iller için imsakiye sayfasına ulaşabilirsiniz

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Kayseri İmsakiye! 2022 Kayseri imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

Kayseri İmsakiye! 2022 Kayseri imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

RAMAZAN ANLAMI VE ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

Kayseri İmsakiye! 2022 Kayseri imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

RAMAZAN AYI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2022

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

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