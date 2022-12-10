Kayseri TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! Kayseri TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama (10 Aralık 2022)

TOKİ 250 bin sosyal konut kura çekilişi devam ediyor. Takvime göre bugün TOKİ Kayseri kura çekimi başlıyor. Merkez, Develi, Hacılar, Yahyalı, Bünyan, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde sorgulanacak Kayseri TOKİ kura sonuçları canlı yayında belli olacak ardından 2+1 3+1 isim listesi sistemde yerini alacak. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde çekilecek Kayseri TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ile araştırılmaya başladı. İşte, 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…