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Haberler Yaşam Kayseri TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! Kayseri TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama (10 Aralık 2022)
Giriş Tarihi: 10.12.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 10:11

Kayseri TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! Kayseri TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama (10 Aralık 2022)

TOKİ 250 bin sosyal konut kura çekilişi devam ediyor. Takvime göre bugün TOKİ Kayseri kura çekimi başlıyor. Merkez, Develi, Hacılar, Yahyalı, Bünyan, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde sorgulanacak Kayseri TOKİ kura sonuçları canlı yayında belli olacak ardından 2+1 3+1 isim listesi sistemde yerini alacak. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde çekilecek Kayseri TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ile araştırılmaya başladı. İşte, 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…

Kayseri TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! Kayseri TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama 10 Aralık 2022

Kayseri TOKİ kura sonuçları listesi isim isim sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Sosyal konut takvimine göre başvuru sonuçları bugün açıklanmaya başlıyor. 14 ilçede toplamda 4 bin 585 konut hak sahiplerini bulacak. 2022 Kayseri TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırılmaya başladı. Noter huzurunda çekilecek kuraların ardından isim listesi sistemde yerini alacak. Peki, Kayseri TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2+1 3+1 İlk Evim isim listesi…

Kayseri TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! Kayseri TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama 10 Aralık 2022

TOKİ KURA ÇEKİMİ KAYSERİ VE SİNOP'TA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayına kadar belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 10 Aralık bugün Sinop ve Kayseri'de çekiliş gerçekleşiyor

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Kayseri TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! Kayseri TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama 10 Aralık 2022

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Kayseri kura çekimi 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kuralar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Merkezi Büyük Salon'da çekilecek.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

10 Aralık: Merkez

11 Aralık: Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar

NOT: TOKİ Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde kura çekimi başvuru sayısı az olduğundan gerçekleşmeyecek.

Kayseri TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! Kayseri TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama 10 Aralık 2022

TOKİ KAYSERİ KONUTLARI NEREDE?

Toplam 14 ilçe için TOKİ Kayseri kura çekilişi 10 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 11 Aralık tarihine kadar devam edecek. İşte, TOKİ Kayseri evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

KAYSERİ MERKEZ: 2300 KONUT

KAYSERİ BÜNYAN: 118

KAYSERİ DEVELİ: 134

KAYSERİ HACILAR: 400

KAYSERİ İNCESU GARİPÇE: 190

KAYSERİ İNCESU SARAYCIK: 200

Kayseri TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! Kayseri TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama 10 Aralık 2022

KAYSERİ PINARBAŞI: 200

KAYSERİ SARIZ: 173

KAYSERİ TOMARZA: 176

KAYSERİ YAHYALI: 100

KAYSERİ YEŞİLHİSAR: 236

KAYSERİ AKKIŞLA: 83 Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

KAYSERİ FELAHİYE: 200 Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

KAYSERİ ÖZVATAN: 75 Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

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