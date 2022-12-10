Kayseri TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! Kayseri TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama (10 Aralık 2022)

TOKİ KURA ÇEKİMİ KAYSERİ VE SİNOP'TA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayına kadar belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 10 Aralık bugün Sinop ve Kayseri'de çekiliş gerçekleşiyor

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