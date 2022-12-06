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Giriş Tarihi: 06.12.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 14:18

Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı mı?

TOKİ sosyal konut projesi kura takvimi güncellendi. 6-11 Aralık kura tarihleri içinde TOKİ Kayseri de yer aldı. Merkez, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde gerçekleşecek 250 bin hak sahibi belirleme işlemleri Kayseri TOKİ kura çekimi ile belli olacak. Toplamda 4 bin 585 konut kura çekilişi canlı yayın ardından sahiplerini bulacak. Peki, Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, Kayseri TOKİ kura sonuçları 2022 hakkında merak edilenler…

Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı mı?

Kayseri TOKİ kura çekimi tarihi, saati ve yeri belli oldu. Toplamda 14 ilçede çekilecek 2+1 3+1 4 bin 585 konut kurası için geri sayım başladı. Başvuruda bulunan şehrin sakinleri araştırmalarını sürdürüyor. Canlı yayın ile Kayseri TOKİ kura sonuçları listesine ulaşmak isteyenler isim isim sorgulama işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Takvim güncellendi ve kura tarihi belli oldu. Peki, Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, yanıtlar…

Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı mı?

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, 5-11 Aralık 2022 haftası için güncellendi.

Belirtilen tarihler arasında yapılacak çekilişler ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde bulunan 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Kayseri kura çekimi 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kuralar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Merkezi Büyük Salon'da çekilecek.

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İşte, ilçe ilçe kura takvimi...

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Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı mı?

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

10 Aralık: Merkez

11 Aralık: Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar

NOT: TOKİ Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde kura çekimi başvuru sayısı az olduğundan gerçekleşmeyecek.

Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı mı?

TOKİ KAYSERİ KONUTLARI NEREDE?

Toplam 14 ilçe için TOKİ Kayseri kura çekilişi 10 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 11 Aralık tarihine kadar devam edecek. İşte, TOKİ Kayseri evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

KAYSERİ MERKEZ: 2300 KONUT

KAYSERİ BÜNYAN: 118

KAYSERİ DEVELİ: 134

KAYSERİ HACILAR: 400

KAYSERİ İNCESU GARİPÇE: 190

KAYSERİ İNCESU SARAYCIK: 200

Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı mı?

KAYSERİ PINARBAŞI: 200

KAYSERİ SARIZ: 173

KAYSERİ TOMARZA: 176

KAYSERİ YAHYALI: 100

KAYSERİ YEŞİLHİSAR: 236

KAYSERİ AKKIŞLA: 83 Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

KAYSERİ FELAHİYE: 200 Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

KAYSERİ ÖZVATAN: 75 Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

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