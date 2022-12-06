Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı mı?

TOKİ sosyal konut projesi kura takvimi güncellendi. 6-11 Aralık kura tarihleri içinde TOKİ Kayseri de yer aldı. Merkez, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde gerçekleşecek 250 bin hak sahibi belirleme işlemleri Kayseri TOKİ kura çekimi ile belli olacak. Toplamda 4 bin 585 konut kura çekilişi canlı yayın ardından sahiplerini bulacak. Peki, Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, Kayseri TOKİ kura sonuçları 2022 hakkında merak edilenler…