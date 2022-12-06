Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı mı?

Kayseri TOKİ kura çekimi tarihi, saati ve yeri belli oldu. Toplamda 14 ilçede çekilecek 2+1 3+1 4 bin 585 konut kurası için geri sayım başladı. Başvuruda bulunan şehrin sakinleri araştırmalarını sürdürüyor. Canlı yayın ile Kayseri TOKİ kura sonuçları listesine ulaşmak isteyenler isim isim sorgulama işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Takvim güncellendi ve kura tarihi belli oldu. Peki, Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, yanıtlar…