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ve 'ta sahur ve iftar saati kaçta? Kayseri, Yozgat 2020 imsakiye ile iftar vakti - akşam ezanı saati!

Gün içerisinde " ve 'ta sahur ve iftar saati kaçta?" sorusu internet üzerinden araştırılıyor. Ramazan ayının gelmesiyle beraber ilk gün binlerce vatandaş 2020 imsakiye arayışı içerisine girdi. Duaların kabul olduğu, kardeşlik ve bereket ayı olarak da bilinen Ramazan ayı; Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayıdır ve İslamiyet'te oruç tutma ayıdır. Binlerce Müslüman 2020 yılının ilk ramazan orucunu tutmanın heyecanını yaşarken öte yandan Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta? Sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. Bu iki ilin imsakiyesini bir araya derlediğimiz haberimizde tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İşte Kayseri, Yozgat'ta imsakiye ile iftar vakti!

Giriş Tarihi: 25.04.2020 01:40 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 01:44
Kayseri, Yozgat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Kayseri, Yozgat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Cennetin kapılarının açıldığı, günahların affedildiği bu tarihlerde Ramazan ayı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları Sabah.com.tr olarak sizler için hazırlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda; 2020 ve 'ta sahur ve iftar saati kaçta? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. Ayrıca bu iki ilimizin 2020 Ramazan imsakiyesini haberimizde derledik. Bu yıl da on bir aydan daha hayırlı olduğu bilinen Ramazan ayının gelmesiyle beraber binlerce Müslümanın araştırdığı konuların başında kendi şehirlerine ait sahur ve iftar saatleri geliyor. Buna göre; Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta? İşte konuya dair tüm detaylar…

KAYSERİ VE YOZGAT'TA SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

Ramazan ayı girdiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Böylesine önemli olan bu ayın başlaması ile beraber binlerce Müslüman kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini gerçekleştiriyor. Sabah.com.tr olarak tüm illerin imsakiye takvimlerini sizler için hazırladık.

Buna göre; 2020 Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta?

İşte detaylar…

Kayseri, Yozgat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Kayseri, Yozgat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta?

'de mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 19:30'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Kayseri'de yatsı namazı saati ise 20:55

KAYSERİ'DE İFTARA NE KADAR KALDI? KAYSERİ 2O20 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Kayseri, Yozgat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Kayseri, Yozgat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta?

'ta mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 19:35'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Yozgat'ta yatsı namazı saati ise 21:01

YOZGAT'TA İFTARA NE KADAR KALDI? YOZGAT 2O20 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kayseri, Yozgat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Kayseri, Yozgat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Kayseri, Yozgat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Kayseri, Yozgat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Kayseri, Yozgat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Kayseri, Yozgat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Kayseri, Yozgat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Kayseri, Yozgat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta?

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