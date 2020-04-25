Gün içerisinde "Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta?" sorusu internet üzerinden araştırılıyor. Ramazan ayının gelmesiyle beraber ilk gün binlerce vatandaş 2020 imsakiye arayışı içerisine girdi. Duaların kabul olduğu, kardeşlik ve bereket ayı olarak da bilinen Ramazan ayı; Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayıdır ve İslamiyet'te oruç tutma ayıdır. Binlerce Müslüman 2020 yılının ilk ramazan orucunu tutmanın heyecanını yaşarken öte yandan Kayseri ve Yozgat'ta sahur ve iftar saati kaçta? Sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. Bu iki ilin imsakiyesini bir araya derlediğimiz haberimizde tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İşte Kayseri, Yozgat'ta imsakiye ile iftar vakti!