Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kayseri'de çıkan yangın 3 işçi hayatını kaybetmişti! O korku dolu anlar ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:54

Kayseri'de çıkan yangın 3 işçi hayatını kaybetmişti! O korku dolu anlar ortaya çıktı!

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangının çıktığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İşçilerin çalıştığı sırada alevlerin yükselmeye başladığı, yangını geç fark eden bazı işçilerin çalışmaya devam ettiği,ardından da hızla dışarıya doğru koştukları görüldü. Alevlerin tamamen fabrikaya yayılması sonrası görüntünün karardığı kameraya yansıdı.

DHA
Kayseri’de çıkan yangın 3 işçi hayatını kaybetmişti! O korku dolu anlar ortaya çıktı!

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde'deki bir mobilya fabrikasında geçen yıl 30 Kasım'da saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü sardı.

Kayseri’de çıkan yangın 3 işçi hayatını kaybetmişti! O korku dolu anlar ortaya çıktı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında işçiler Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İmran Oğuz Kayan (40) hayatını kaybetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kayseri’de çıkan yangın 3 işçi hayatını kaybetmişti! O korku dolu anlar ortaya çıktı!

YAKLAŞIK 50-60 METRE MESAFE VARDI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan fabrika müdürü Serkan T., iş yerinin kontrol ve denetiminin kendisinde olduğunu belirterek, "İş yerimizde olay neticesinde hayatını kaybeden Suzan Çakır, İmran Oğuz Kayan ve Mustafa Dirmen isimli şahıslar depoya ait kırlent bölümünde çalışmaktaydılar. Yangın deponun bir ucunda çıktı. Ancak, ölenlerin çıktığı bölümde yangın başlamadı. Yaklaşık 50-60 metre mesafe vardı.

Kayseri’de çıkan yangın 3 işçi hayatını kaybetmişti! O korku dolu anlar ortaya çıktı!

HERKESE SESLENMEYE, YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIM

Yangının büyümesi ile beraber herkes koşuşturmaya başladı. Dışarıya çıkanları olay sebebiyle bir anda sayamadık. Herkese seslenmeye, yardımcı olmaya çalıştım. Sonrasında bu 3 kişinin ilgili bölümde kaldığını öğrensek de yangın büyüdüğünden dolayı müdahale edemedik. İtfaiyeye haber verdik. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Maddi ve manevi kayıplarımız mevcuttur. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri'deki fabrikada 3 işçinin öldüğü yangının başladığı anın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kayseri’de çıkan yangın 3 işçi hayatını kaybetmişti! O korku dolu anlar ortaya çıktı!

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada yangının çıktığı anlara ilişkin fabrika içindeki güvenlik kamerasının görüntüleri ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, işçilerin çalıştığı sırada alevlerin yükselmeye başladığı, yangını fark etmeyen bazı işçilerin çalışmaya devam ettiği, alevleri fark edince panikle hızla dışarı doğru koştukları görüldü.

SON DAKİKA