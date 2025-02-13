Kayseri’de çıkan yangın 3 işçi hayatını kaybetmişti! O korku dolu anlar ortaya çıktı!

HERKESE SESLENMEYE, YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIM

Yangının büyümesi ile beraber herkes koşuşturmaya başladı. Dışarıya çıkanları olay sebebiyle bir anda sayamadık. Herkese seslenmeye, yardımcı olmaya çalıştım. Sonrasında bu 3 kişinin ilgili bölümde kaldığını öğrensek de yangın büyüdüğünden dolayı müdahale edemedik. İtfaiyeye haber verdik. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Maddi ve manevi kayıplarımız mevcuttur. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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