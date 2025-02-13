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Kayseri'de çıkan yangın 3 işçi hayatını kaybetmişti! O korku dolu anlar ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
11:54
Kayseri'de çıkan yangın 3 işçi hayatını kaybetmişti! O korku dolu anlar ortaya çıktı!
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangının çıktığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İşçilerin çalıştığı sırada alevlerin yükselmeye başladığı, yangını geç fark eden bazı işçilerin çalışmaya devam ettiği,ardından da hızla dışarıya doğru koştukları görüldü. Alevlerin tamamen fabrikaya yayılması sonrası görüntünün karardığı kameraya yansıdı.