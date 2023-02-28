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Giriş Tarihi: 28.02.2023 18:57 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 18:58

Kayseri’de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik fay uyarısı! Kayseri’de deprem ne zaman olacak?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası uzmanlar bir dahaki deprem nerede olacak sorusuna yanıt verirken, her depremde istisnasız önemli bir şekilde sallanan Kayseri'de yaşayan vatandaşlar, "Kayseri'de deprem bekleniyor mu, ne zaman olacak?" sorularına yanıt arıyor. Ecemiş fayı gibi Anadolu'yu ortadan bölen ikin deprem fay hattı bulunurken, Prof. Dr. Naci Görür Kayseri'de büyük deprem olacak mı sorusuna yanıt verdi. Peki, Kayseri'de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar

Kayseri’de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik fay uyarısı! Kayseri’de deprem ne zaman olacak?

Kayseri'de deprem bekleniyor mu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde olacak sorusu yanıt arıyor. Doğu Anadolu Fay hattı içerisindeki enerjinin çoğunu boşaltırken, o fay hattı üzerinde yer almayan Kayseri de son yaşanan depremlerden oldukça etkilendi. Naci Görür yaşanan depremlerden sonra Kayseri'de deprem bekleniyor mu sorusuna yanıt verdi.

Kayseri’de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik fay uyarısı! Kayseri’de deprem ne zaman olacak?

KAYSERİ DEPREM RİSK HARİTASI

Kayseri deprem riski bulunan illerden biri. Bu il AFAD tarafından paylaşılan deprem tehlike haritasına göre 3. Derece deprem bölgeleri arasında.

Erciyes Fayı ve Erkilet Fay Zonu bulunan ilde ayrıca diri fay hattının geçtiği ilçeler de bulunuyor.

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Kayseri’de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik fay uyarısı! Kayseri’de deprem ne zaman olacak?

ORTA ANADOLU'NUN EN BÜYÜK FAY HATTI KAYSERİ'DEN GEÇİYOR

Ecemiş fay hattı Kayseri'den geçip Mersin'e kadar giderken, her depremde sıklıkla sallanan Kayseri için vatandaşlar telaşlı. Naci Görür ise konu hakkında açıklamada bulundu.

Kayseri’de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik fay uyarısı! Kayseri’de deprem ne zaman olacak?

BÜYÜK DEPREMLER ÜRETEN BİR FAY HATTI GİBİ GÖZÜKMÜYOR

Açıklamalar şöyle:

"Kayseri'den geçen Ecemiş fay zonu mevcuttur. Volkanların bulunduğu yerlerden geçmektedir. Zaten volkanların nedeni de bu fay zonudur. Niğde tarafına kadar iner ordan Adana ve Mersin tarafına kadar gitmektedir. Aslında bayağı büyük bir fay zonudur. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay hattında birleşir. Kuzey Anadolu Fay hattından ayrılmıştır. Anadolu'nun parçalanması sonucu meydana gelmiş. Öyle çok aktif tehlikeli sık sık uzun zamandır büyük depremler üreten bir fay zonu gibi gözükmemektedir."

Bu sebeple sıklıkla depremler yaşansa bile büyük depremlerin yaşanacağı düşünülmüyor.

Kayseri’de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik fay uyarısı! Kayseri’de deprem ne zaman olacak?

BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.

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