Kayseri’de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik fay uyarısı! Kayseri’de deprem ne zaman olacak?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası uzmanlar bir dahaki deprem nerede olacak sorusuna yanıt verirken, her depremde istisnasız önemli bir şekilde sallanan Kayseri'de yaşayan vatandaşlar, "Kayseri'de deprem bekleniyor mu, ne zaman olacak?" sorularına yanıt arıyor. Ecemiş fayı gibi Anadolu'yu ortadan bölen ikin deprem fay hattı bulunurken, Prof. Dr. Naci Görür Kayseri'de büyük deprem olacak mı sorusuna yanıt verdi. Peki, Kayseri'de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar