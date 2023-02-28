Kayseri’de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik fay uyarısı! Kayseri’de deprem ne zaman olacak?

BÜYÜK DEPREMLER ÜRETEN BİR FAY HATTI GİBİ GÖZÜKMÜYOR

Açıklamalar şöyle:

"Kayseri'den geçen Ecemiş fay zonu mevcuttur. Volkanların bulunduğu yerlerden geçmektedir. Zaten volkanların nedeni de bu fay zonudur. Niğde tarafına kadar iner ordan Adana ve Mersin tarafına kadar gitmektedir. Aslında bayağı büyük bir fay zonudur. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay hattında birleşir. Kuzey Anadolu Fay hattından ayrılmıştır. Anadolu'nun parçalanması sonucu meydana gelmiş. Öyle çok aktif tehlikeli sık sık uzun zamandır büyük depremler üreten bir fay zonu gibi gözükmemektedir."

Bu sebeple sıklıkla depremler yaşansa bile büyük depremlerin yaşanacağı düşünülmüyor.