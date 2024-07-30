Kayseri’de işçi midibüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de U.E'nin kullandığı 26 AFT 262 plakalı kamyon, Melikgazi ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda R.Ö. kontrolündeki 38 P 0791 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. 10 KİŞİ YARALANDI Kazada midibüs sürücüsü R.Ö. ile araçtaki 9 işçi yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan midibüs sürücüsü, Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Yaralanan R.Ö. ile 9 işçi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.