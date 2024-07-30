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Giriş Tarihi: 30.07.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:23

Kayseri'de işçi midibüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de işçi midibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak teavi altına alındı.

AA
Kayseri’de işçi midibüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de U.E'nin kullandığı 26 AFT 262 plakalı kamyon, Melikgazi ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda R.Ö. kontrolündeki 38 P 0791 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı.

Kayseri’de işçi midibüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada midibüs sürücüsü R.Ö. ile araçtaki 9 işçi yaralandı.

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Kayseri’de işçi midibüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri’de işçi midibüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Araçta sıkışan midibüs sürücüsü, Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kayseri’de işçi midibüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan R.Ö. ile 9 işçi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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