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  • Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangın söndürüldü

'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan söndürüldü

'nin Melikgazi ilçesinde suları çekilen Engir Gölü'ndeki sazlık alanda çıktı.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 16:52
Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangın söndürüldü

Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında bulunan Engir Gölü'nün Sivas- kara yolu yakınlarındaki sazlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. , ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangın söndürüldü

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Metin Kızılkan, gazetecilere, yangının bilinçli çıkarıldığını düşündüklerine dikkati çekerek, "Özellikle rüzgarlı bir gün tercih edilmiş.

Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangın söndürüldü

Eğer rüzgar çevre yoluna doğru esiyor olsaydı yolu trafiğe kapatmak zorunda kalacaktık." dedi.

Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangın söndürüldü
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Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangın söndürüldü
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