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Haberler Yaşam Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Kayseri'de kar tatili için gözler Valilik açıklamalarında...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 14:08 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:08

Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Kayseri'de kar tatili için gözler Valilik açıklamalarında...

Yoğun kar yağışı ve soğuk havalar, ülke genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok şehirde eğitim öğretime ara verilirken, hava durumu uzmanları kar yağışının ilerleyen saatlerde daha da kuvvetleneceğini bildiriyor. Kayseri'de de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu durum, öğrenciler, veliler ve öğretmenler için kar tatili hakkında Valilik açıklamalarına yöneldi. Peki, 13 Şubat yarın Kayseri'de okullar tatil mi?

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Kayseri’de kar tatili için gözler Valilik açıklamalarında...

Yoğun kar yağışı nedeniyle ülke genelinde birçok ilde eğitim öğretime ara verilmişti. Hava durumu tahmin raporlarına göre, 13 Şubat Perşembe günü Kayseri'de sıcaklıkların daha da düşmesi ve kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Öğrenciler ve aileler ise okulların durumu hakkında yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil mi?

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Kayseri’de kar tatili için gözler Valilik açıklamalarında...

YARIN KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? (13 ŞUBAT)

Kar yağışının ve soğuk havanın etkisini hissettirdiği Kayseri'de eğitime ara verilip verilmediğine dair araştırmalar başladı. Valilikten henüz açıklama gelmedi.

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Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Kayseri’de kar tatili için gözler Valilik açıklamalarında...

KAYSERİ HAVA DURUMU

13 Şubat 2025 Perşembe günü Kayseri'de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 0°C, en düşük sıcaklık ise -3°C civarında olacak. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi ve buzlanma riskinin artması tahmin ediliyor. Vatandaşların don ve buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları önemlidir.

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Kayseri’de kar tatili için gözler Valilik açıklamalarında...

METEOROLOJİ UYARDI!

UYARILAR
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI : Yağışların, İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli (5-15 cm) kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Kayseri’de kar tatili için gözler Valilik açıklamalarında...

Anadolu'nun doğusu için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Aksaray'ın doğusunda beklenen kar yağışlarının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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