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Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Kayseri'de kar tatili için gözler Valilik açıklamalarında...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
14:08
Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Kayseri'de kar tatili için gözler Valilik açıklamalarında...
Yoğun kar yağışı ve soğuk havalar, ülke genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok şehirde eğitim öğretime ara verilirken, hava durumu uzmanları kar yağışının ilerleyen saatlerde daha da kuvvetleneceğini bildiriyor. Kayseri'de de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu durum, öğrenciler, veliler ve öğretmenler için kar tatili hakkında Valilik açıklamalarına yöneldi. Peki, 13 Şubat yarın Kayseri'de okullar tatil mi?