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Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, Kayseri Valiliği’nden açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 13:52
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
13:52
Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, Kayseri Valiliği’nden açıklama geldi mi?
Aybar kar fırtınası etkisini sürdürüyor. Şiddetli kar yağışı "yarın okullar tatil mi?" sorusunu beraberinde getirdi. Yoğun kar yağışı turuncu alarm verilen bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Kar tatili açıklaması için gözler il valiliklerinde. O illerden biri de Kayseri. Yeni haftaya başlarken kar yağışının eğitim öğretime nasıl etki edeceği merak konusu. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil mi? İşte cevabı...