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Haberler Yaşam Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, Kayseri Valiliği’nden açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 13:52

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, Kayseri Valiliği’nden açıklama geldi mi?

Aybar kar fırtınası etkisini sürdürüyor. Şiddetli kar yağışı "yarın okullar tatil mi?" sorusunu beraberinde getirdi. Yoğun kar yağışı turuncu alarm verilen bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Kar tatili açıklaması için gözler il valiliklerinde. O illerden biri de Kayseri. Yeni haftaya başlarken kar yağışının eğitim öğretime nasıl etki edeceği merak konusu. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil mi? İşte cevabı...

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, Kayseri Valiliği’nden açıklama geldi mi?

Eğitim, ulaşım ve lojistik gibi birçok alana etki eden şiddetli kar yağışı, birçok ilde cuma günü faaliyetlerin durmasına neden olmuştu. Hafta sonu etkisini artıran yağışın pazartesi günü için eğitim - öğretime nasıl etki edeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. "Kayseri'de yarın okullar tatil mi" sorusu yanıt arıyor. İşte 21 Mart Pazartesi kar tatili açıklamaları...

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, Kayseri Valiliği’nden açıklama geldi mi?

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kayseri Valiliği, bu hafta pazartesi günü için herhangi bir açıklama yapmadı. Kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizde olacak.

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Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, Kayseri Valiliği’nden açıklama geldi mi?

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Kayseri: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı

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