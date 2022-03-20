Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, Kayseri Valiliği’nden açıklama geldi mi?

Eğitim, ulaşım ve lojistik gibi birçok alana etki eden şiddetli kar yağışı, birçok ilde cuma günü faaliyetlerin durmasına neden olmuştu. Hafta sonu etkisini artıran yağışın pazartesi günü için eğitim - öğretime nasıl etki edeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. "Kayseri'de yarın okullar tatil mi" sorusu yanıt arıyor. İşte 21 Mart Pazartesi kar tatili açıklamaları...