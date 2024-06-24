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Haberler Yaşam Kayseri’de yürekleri ağızlara getiren olay! Canlarını hiçe saydılar: Ölümle dans…
Giriş Tarihi: 24.06.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 11:13

Kayseri’de yürekleri ağızlara getiren olay! Canlarını hiçe saydılar: Ölümle dans…

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 10 katlı bir binanın çatısında çalışan işçiler, İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini hiçe sayarak çalıştı. İşçilerin önlem almadan çalıştığını gören vatandaşların yüreği ağzına geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Kayseri’de yürekleri ağızlara getiren olay! Canlarını hiçe saydılar: Ölümle dans…

Kayseri'de 10 katlı bir binada çatı tamiri yapan işçilerin, hiçbir güvenlik almadan çalışması vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. İşçilerin rahatlığı dikkatlerden kaçmazken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayseri’de yürekleri ağızlara getiren olay! Canlarını hiçe saydılar: Ölümle dans…

Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Çakır Sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir binanın çatısında çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi.

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Kayseri’de yürekleri ağızlara getiren olay! Canlarını hiçe saydılar: Ölümle dans…

İŞÇİLERİN RAHATLIĞI PES DEDİRTTİ

İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini hiçe sayan işçilerin rahatlığı da görenlere pes dedirtti.

Kayseri’de yürekleri ağızlara getiren olay! Canlarını hiçe saydılar: Ölümle dans…

Çatı tamiri sırasında çatının ucuna kadar rahat bir şekilde gelen işçiler düşmekle burun buruna gelirken, olayı gören vatandaşların yüreği ağzına geldi.

Kayseri’de yürekleri ağızlara getiren olay! Canlarını hiçe saydılar: Ölümle dans…

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

İşçilerin 10'uncu katta değil de yerde çalışıyormuş gibi davranmaları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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