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Kayseri’de yürekleri ağızlara getiren olay! Canlarını hiçe saydılar: Ölümle dans…
Giriş Tarihi: 24.06.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
11:13
Kayseri’de yürekleri ağızlara getiren olay! Canlarını hiçe saydılar: Ölümle dans…
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 10 katlı bir binanın çatısında çalışan işçiler, İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini hiçe sayarak çalıştı. İşçilerin önlem almadan çalıştığını gören vatandaşların yüreği ağzına geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.