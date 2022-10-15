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Haberler Yaşam Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda? Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.10.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 16:35

Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda? Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Sarı kırmızılı ekip, ligde 17 puanla 6. sırada yer alırken Kayserispor, 13 puanla 8. sırada bulunuyor. Heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, Kayserispor Galatasaray maçı canlı izle kanalı için Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Kayserispor Galatasaray maçı canlı yayın izle kanalı ve karşılaşmanın detayları…

Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda? Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu mücadelede rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise maçın yayın kanalı, saati ve tarihi için ''Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. Peki Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, Kayserispor Galatasaray maçı canlı izle kanalı ve muhtemel 11'leri…

Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda? Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Yukatel Kayserispor Galatasaray maçı, 15 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak.

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Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda? Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Arda Kardeşler yöneteceği Kayserispor Galatasaray maçı, beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE KANALI

https://www.beinsports.com.tr/canli-yayin

Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda? Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: BİLAL, ONUR, HOSSEİNİ, KOLOVETSİOS, CAROLE, CAMPANHARO, RAMAZAN, KEMEN, MENSAH, CARDOSO, GAVRANOVİC

GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, NELSSON, ABDÜLKERİM, KAZIMCAN, TORREİRA, MİDTSJÖ, B. ALPER, MERTENS, MATA (RASHİCA), İCARDİ

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