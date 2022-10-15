Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda? Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu mücadelede rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise maçın yayın kanalı, saati ve tarihi için ''Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. Peki Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, Kayserispor Galatasaray maçı canlı izle kanalı ve muhtemel 11'leri…