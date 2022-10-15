Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda? Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Sarı kırmızılı ekip, ligde 17 puanla 6. sırada yer alırken Kayserispor, 13 puanla 8. sırada bulunuyor. Heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, Kayserispor Galatasaray maçı canlı izle kanalı için Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Kayserispor Galatasaray maçı canlı yayın izle kanalı ve karşılaşmanın detayları…