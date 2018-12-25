Kaza şehidi polisi, nişanlısı yüzüğünü gösterip, gözyaşıyla uğurladı

Şehit trafik polisi Servet Arslan'ın cenazesi dün gece memleketi Samsun'a getirildi. Şehit trafik polisi Arslan için Çarşamba ilçesi Durusu Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit trafik polisi Arslan için babaevinde dua okunup helallik alındı. Burada şehidin annesi Hatice Arslan oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin 3 ay önce nişanlandığı Yağmur Dinçtaş ise, nişan yüzüğünü öpüp gözyaşı döktü. Dinçtaş şehit nişanlısının fotoğrafını öperek yanındakilere nişan yüzüğünü gösterdi. Yağmur Dinçtaş, "Benim yüzüğüm var. Bizim nişanımız var. Bizim hayallerimiz var. O beni çok seviyordu. O beni bırakmaz" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Arslan ile nişanlısı Yağmur Dinçtaş'ın bir ay sonra resmi nikah kıydırmayı, 25 Ağustosta da düğün yapmayı planladığı öğrenildi.