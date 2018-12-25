Kaza şehidi polisi, nişanlısı yüzüğünü gösterip, gözyaşıyla uğurladı

Kaza, dün Eyüpsultan TEM yolu Hasdal mevkisi Edirne yönünde, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, denetim yaptıkları sırada 34 EH 8330 plakalı mobilya yüklü kamyonu durdurmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Hasan Şen yönetimindeki 34 ZOL 58 plakalı hafriyat kamyonu, duramayarak önce trafik polisine sonra da polis aracına çarptı. Kazada ağır yaralanan trafik polisi Servet Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.