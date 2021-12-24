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Giriş Tarihi: 24.12.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 14:09

Kazada hayatını kaybeden eşine son kez sarıldı! Haykırışları yürek dağladı...

Antalya'da geri manevra yapan sürücünün aracının altında kalan kadın hayatını kaybetti. Acı haberi alan kadının eşi gözyaşları içinde cenazeye sarılarak, "Ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Allah'ınızı severseniz, ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Yalvarırım, ne olursunuz" diye gözyaşı döktü. Kaza sonrası, "Ben ne yaptım, hayatım bitti" diyerek gözyaşı döken sürücü de adliyeye sevk edildi.

İHA
Kazada hayatını kaybeden eşine son kez sarıldı! Haykırışları yürek dağladı...

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EŞİNE SON KEZ SARILDI! YAKARIŞLARI YÜREK DAĞLADI...

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 14.15 sırasında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2337 Sokak üzerindeki Doğ-Sel Sitesi içinde meydana geldi.

Kazada hayatını kaybeden eşine son kez sarıldı! Haykırışları yürek dağladı...

38 yaşındaki V.G., site içerisindeki markete 15 NU 867 plakalı kapalı kasa kamyonet ile ürün bıraktı.

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Kazada hayatını kaybeden eşine son kez sarıldı! Haykırışları yürek dağladı...

V.G., iddiaya göre, başka bir çıkış olmadığı için giriş yaptığı noktaya doğru geri manevra yapmaya başladı.

Kazada hayatını kaybeden eşine son kez sarıldı! Haykırışları yürek dağladı...

Bu sırada yoldan geçen 68 yaşındaki Dürdane Eser, aracın altında kaldı. Aracın altında birinin kaldığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında birkaç metre sürüklenen yaşlı kadını aracın altından itfaiye ekipleri çıkardı.

Kazada hayatını kaybeden eşine son kez sarıldı! Haykırışları yürek dağladı...

Sağlık ekipleri, yaptığı müdahalede Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü V.G. ise ekip aracıyla olay yerinden polis merkezine götürüldü.

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