HaberlerYaşamKazada hayatını kaybeden eşine son kez sarıldı! Haykırışları yürek dağladı...
Giriş Tarihi: 24.12.2021 14:01Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 14:09
Kazada hayatını kaybeden eşine son kez sarıldı! Haykırışları yürek dağladı...
Antalya'da geri manevra yapan sürücünün aracının altında kalan kadın hayatını kaybetti. Acı haberi alan kadının eşi gözyaşları içinde cenazeye sarılarak, "Ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Allah'ınızı severseniz, ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Yalvarırım, ne olursunuz" diye gözyaşı döktü. Kaza sonrası, "Ben ne yaptım, hayatım bitti" diyerek gözyaşı döken sürücü de adliyeye sevk edildi.