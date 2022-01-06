Kazakistan’dan son dakika: Kazakistan’da neler oluyor, neden karıştı, protesto ve olaylarda son durum nedir?

Kazakistan'dan son dakika gelişmeleri ülkemizde yakından takip ediliyor. Pek çok vatandaş Kazakistan'da neler oluyor diye merak ediyor. Kardeş ve dost ülke Kazakistan'da LPG zamlarına yönelik başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüşerek can ve mal kayıplarına yol açtı. Protestocuların yağma ve talan faaliyetleri sonucu kamu binalarında ve şehir merkezlerinde hasar meydana geldi. Ülke genelinde OHAL ilan edilirken gözaltı ve can kayıplarının arttığı bildirildi. Kazakistan neden karıştı, protesto ve olaylarda son durum nedir? İşte detaylar…