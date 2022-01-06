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Haberler Yaşam Kazakistan’dan son dakika: Kazakistan’da neler oluyor, neden karıştı, protesto ve olaylarda son durum nedir?
Giriş Tarihi: 06.01.2022 22:41 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 22:41

Kazakistan’dan son dakika: Kazakistan’da neler oluyor, neden karıştı, protesto ve olaylarda son durum nedir?

Kazakistan'dan son dakika gelişmeleri ülkemizde yakından takip ediliyor. Pek çok vatandaş Kazakistan'da neler oluyor diye merak ediyor. Kardeş ve dost ülke Kazakistan'da LPG zamlarına yönelik başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüşerek can ve mal kayıplarına yol açtı. Protestocuların yağma ve talan faaliyetleri sonucu kamu binalarında ve şehir merkezlerinde hasar meydana geldi. Ülke genelinde OHAL ilan edilirken gözaltı ve can kayıplarının arttığı bildirildi. Kazakistan neden karıştı, protesto ve olaylarda son durum nedir? İşte detaylar…

Kazakistan’dan son dakika: Kazakistan’da neler oluyor, neden karıştı, protesto ve olaylarda son durum nedir?

Kazakistan'dan son dakika gelişmeleri arasında Rusya'nın yardım talebine karşı sunduğu sert şartlar dikkat çekiyor. Protestocuların kamu binalarını ele geçirmeye çalıştığı, onlarca protestocunun hayatını kaybettiği ülkede OHAL ilan edildi. Kazakistan'da neler oluyor, neden karıştı, protesto ve olaylarda son durum nedir? İşte kardeş ülkedeki güncel durum ve en son gelişmeler...

Kazakistan’dan son dakika: Kazakistan’da neler oluyor, neden karıştı, protesto ve olaylarda son durum nedir?

KAZAKİSTAN NEDEN KARIŞTI?

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi. Polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

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Kazakistan’dan son dakika: Kazakistan’da neler oluyor, neden karıştı, protesto ve olaylarda son durum nedir?

NELER OLMUŞTU?

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün ülkedeki protesto olayları esnasında güvenlik güçlerinden 8'inin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

PROTESTOCULAR HAVALİMANINDA KONTROLÜ ELE GEÇİRDİ

Protestolar TAV tarafından işletilen Almatı Havalimanı'na sıçradı. Havalimanına giren eylemciler seferlerin iptal edilmesine neden oldu. Yerel kaynaklar havalimanında iki Kazakistan askerinin öldüğünü aktardı. Ülke genelinde yüzlerce yaralı olduğu bildirildi.

Kazakistan’dan son dakika: Kazakistan’da neler oluyor, neden karıştı, protesto ve olaylarda son durum nedir?

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Protestocuların idari ve polis binalarını ele geçirmeye çalıştığını kaydeden Azırbek, "Onlarca saldırgan yok edildi. Bunların kimlikleri belirleniyor." dedi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kanun ve düzenin sağlanması sırasında 18 kolluk görevlisinin hayatını kaybettiği, aralarında polis ve askerlerin bulunduğu 748 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan çıkan olaylarda şu ana kadar kaç protestocunun hayatını kaybettiği ise açıklanmadı. Azırbek, Almatı'da güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonun sürdüğünü ifade ederek şehir sakinlerine sokağa çıkmama çağrısında bulundu.

Kazakistan’dan son dakika: Kazakistan’da neler oluyor, neden karıştı, protesto ve olaylarda son durum nedir?

RUSYA'NIN YARDIM ŞARTLARI OLAY YARATTI

Sokakların savaş alanına döndüğü ülkede, zamların geri çekilmesine rağmen devam eden olayları bastırmak için Rusya'dan da yardım talep edildi. Eski bir Sovyet ülkesi olan Kazakistan'da hükümet, Rusya'dan askeri yardım talep etti.

Ancak Rusya, askeri yardım karşılığı ortaya koyduğu şartlarla olay yarattı. Kazakistan hükümetinden Rusya'nın Kırım'ı ilhakının tanımasını talep eden yetkililerin bunun yanı sıra Rusça'nın Kazakistan'ın 2. resmi dili olarak kabul edilmesini, ülkenin Rus harflerine dönüşünü ve ülkede Rus okullarına serbestlik tanınmasını istediği ifade edildi.

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