Kazakistan’dan son dakika: Kazakistan’da neler oluyor, neden karıştı, protesto ve olaylarda son durum nedir?

RUSYA'NIN YARDIM ŞARTLARI OLAY YARATTI

Sokakların savaş alanına döndüğü ülkede, zamların geri çekilmesine rağmen devam eden olayları bastırmak için Rusya'dan da yardım talep edildi. Eski bir Sovyet ülkesi olan Kazakistan'da hükümet, Rusya'dan askeri yardım talep etti.

Ancak Rusya, askeri yardım karşılığı ortaya koyduğu şartlarla olay yarattı. Kazakistan hükümetinden Rusya'nın Kırım'ı ilhakının tanımasını talep eden yetkililerin bunun yanı sıra Rusça'nın Kazakistan'ın 2. resmi dili olarak kabul edilmesini, ülkenin Rus harflerine dönüşünü ve ülkede Rus okullarına serbestlik tanınmasını istediği ifade edildi.