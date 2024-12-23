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Kazı çalışmalarında şoke eden bulgu: 2100 yıllık "asker düdüğü"
Giriş Tarihi: 23.12.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
11:23
Kazı çalışmalarında şoke eden bulgu: 2100 yıllık "asker düdüğü"
Amasya'daki Oluz Höyük kazısında kuş şeklinde tasarlanıp pişirilmiş topraktan yapılmış 2 bin 100 yıllık asker düdüğü bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, askerler arasında haberleşmede kullanıldığını düşündükleri düdüğün Roma'dan önce bölgede hüküm süren Mithridatlar Hanedanı'nın en güçlü kralı 6. Mithradates Dönemi'ne ait olduğunu açıkladı.