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Haberler Yaşam Kazı çalışmalarında şoke eden bulgu: 2100 yıllık "asker düdüğü"
Giriş Tarihi: 23.12.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:23

Kazı çalışmalarında şoke eden bulgu: 2100 yıllık "asker düdüğü"

Amasya'daki Oluz Höyük kazısında kuş şeklinde tasarlanıp pişirilmiş topraktan yapılmış 2 bin 100 yıllık asker düdüğü bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, askerler arasında haberleşmede kullanıldığını düşündükleri düdüğün Roma'dan önce bölgede hüküm süren Mithridatlar Hanedanı'nın en güçlü kralı 6. Mithradates Dönemi'ne ait olduğunu açıkladı.

İHA
Kazı çalışmalarında şoke eden bulgu: 2100 yıllık asker düdüğü

BASİT BİR SES ÇIKARMA ALETİ DEĞİL
Üflenmesiyle birlikte çalışır haldeki düdüğün iki önemli özelliğinin olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dönmez, "İlki basit bir ses çıkarma aleti olmayıp üzerinde bulunan 4 delikle beraber melodi oluşturma özelliğine sahip.

Kazı çalışmalarında şoke eden bulgu: 2100 yıllık asker düdüğü

İkinci önemi ise düdükler genelde asker düdüğü olarak Roma kültürüne mal edilen aletler. Fakat burada çıkan düdük M.Ö 1. yüzyıla ait.6. Mithridates Dönemi'ne ait.

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Kazı çalışmalarında şoke eden bulgu: 2100 yıllık asker düdüğü

Bu düdükleri Roma'dan önce Anadolu'ya özgün krallıklarda kullanıldığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Kazı çalışmalarında şoke eden bulgu: 2100 yıllık asker düdüğü

Yabani bir kaza ya da angut kuşuna benziyor
Düdüğün kuş şeklinde tasarlanmasının Roma Dönemi'nde de görülen bir gelenek olduğuna değinen Dönmez, "Yabani bir kaza ya da angut kuşuna benzemesi bizim için çok şaşırtıcı değil.

Kazı çalışmalarında şoke eden bulgu: 2100 yıllık asker düdüğü

Çünkü Oluz Höyük'ün yanında Hitit Dönemi'nden beri bir göl olduğunu biliyoruz. Bu gölün ekosistemi zengin bir kuş cenneti olduğunu biliyoruz.

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