Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihleri bekleniyor!
Giriş Tarihi: 03.05.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 10:55

KÇÖ yattı mı, ne zaman yatacak? Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihleri bekleniyor!

Pandemi sürecinde vatandaşlara maddi destek odaklı sağlanan ödeneklerden biri olan Nisan ayı ödemeleri için gözler Bakanlıktan gelecek açıklamaya çevrildi. Mart ayında sona ermesi planlanan ödenek bilindiği üzere alınan son kararla beraber yeniden uzatılmıştı. Bu noktada Mayıs ayının gelmesiyle beraber "Nisan ayı kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemeler her ayın 5'inden sonra yapılıyordu. Buna göre; Bu ay Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…

Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Bu ayın Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihleri bekleniyor!

için bekleyiş sürüyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle devlet tarafından vatandaşlara sağlanmakta olan KÇÖ adıyla da bilinen bu ödeneğin, Mart ayında sonlandırılması planlanırken ani alınan bir kararla beraber ödeneğin Haziran ayına kadar yeniden uzatıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda şartlara uygun vatandaşlar başvurularını e-devlet aracılığı ile gerçekleştirirken "Nisan ayı kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Bu ay Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri…

Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Bu ayın Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihleri bekleniyor!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz aylarda her ayın 5'inden sonra ödeniyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Bu ayın Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihleri bekleniyor!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Bu ayın Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihleri bekleniyor!

Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Bu ayın Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihleri bekleniyor!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.

SON DAKİKA