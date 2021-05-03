Pandemi sürecinde vatandaşlara maddi destek odaklı sağlanan ödeneklerden biri olan Kısa Çalışma Ödeneği Nisan ayı ödemeleri için gözler Bakanlıktan gelecek açıklamaya çevrildi. Mart ayında sona ermesi planlanan ödenek bilindiği üzere alınan son kararla beraber yeniden uzatılmıştı. Bu noktada Mayıs ayının gelmesiyle beraber "Nisan ayı kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemeler her ayın 5'inden sonra yapılıyordu. Buna göre; Bu ay Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…