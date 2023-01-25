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Giriş Tarihi: 25.01.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 10:29

Kedi düşmanı cani yine sahnede: Defalarca tekmeleyip...

Hayvana uygulanan şiddet olaylarından biri de İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Site içerisindeki bina girişinde bekleyen kedi, bina sakini tarafından dakikalarca tekme ve yumruklarla darbedildi. Aynı kişi, 2019 yılında da 'kedileri zehirlediği' iddiasıyla gündeme gelmişti. İşte vicdanları sızlatan o görüntüler...

Kedi düşmanı cani yine sahnede: Defalarca tekmeleyip...

Küçükçekmece'de 2019 yılında bir sitede kedileri zehirlediği iddiası gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu'nun aynı sitede kediye uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı.

Kedi düşmanı cani yine sahnede: Defalarca tekmeleyip...

Olay 5 Ocak günü saat 18.30 sıralarında site içindeki bina giriş kapısında meydana geldi. Binanın dış kapısından içeri giren Aytuğ Koyuncu girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen Koyuncu, kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darbettikten sonra binanın dış kapısını araladı.

Daha önce kedileri zehirlediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı… Bu kez de defalarca tekmeledi! O anlar kamerada | Video

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Kedi düşmanı cani yine sahnede: Defalarca tekmeleyip...

Kedi kapı arasından kaçtı. Bu sırada binaya giren başka bir kişiye kapıyı tutan Aytuğ Koyuncu hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anları sitede bulunan güvenlik kamerası kaydetti.

Kedi düşmanı cani yine sahnede: Defalarca tekmeleyip...

Aytuğ Koyuncu'nun farklı tarihlerde site bahçesinde yürürken önüne gelen kedilere tekme attığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kedi düşmanı cani yine sahnede: Defalarca tekmeleyip...

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Aytuğ Koyuncu 2019 yılında da gündeme gelmişti. Bir sitede kedilere baktığı için Sevgi Yılmaz'ın, Aytuğ Koyuncu tarafından bıçakla tehdit ve hakaret edildiği iddiasına ilişkin şikayette bulunmuştu. Koyuncu şikayet üzerine gözaltına alınmıştı.

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