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Kedi düşmanı cani yine sahnede: Defalarca tekmeleyip...
Giriş Tarihi: 25.01.2023 10:26
Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
10:29
Kedi düşmanı cani yine sahnede: Defalarca tekmeleyip...
Hayvana uygulanan şiddet olaylarından biri de İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Site içerisindeki bina girişinde bekleyen kedi, bina sakini tarafından dakikalarca tekme ve yumruklarla darbedildi. Aynı kişi, 2019 yılında da 'kedileri zehirlediği' iddiasıyla gündeme gelmişti. İşte vicdanları sızlatan o görüntüler...