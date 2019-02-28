Kedi, evde çıkan yangında sahibini kurtardı

Halatla yukarı çekilen hortumla alevlere su sıkan itfaiye erleri, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında evde mahsur kalan kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Canan YŞ.'ye çağırılan ambulansta müdahale edildi. Maddi zarara neden olan yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.