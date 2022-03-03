Haberler Yaşam Kedilere bile engel geldi! İşte Rusya'ya yapılan ilginç yaptırımlar; AK Parti Sözcüsü Çelik'in o sözleri akıllara geldi...

Giriş Tarihi: 03.03.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 14:14

Kedilere bile engel geldi! İşte Rusya'ya yapılan ilginç yaptırımlar; AK Parti Sözcüsü Çelik'in o sözleri akıllara geldi...

Rusya Ukrayna savaşı 7. günde devam ederken, savaş kadar Rusya'ya yönelik yaptırımlar da gündeme geldi. ABD ve Batı ülkelerinin Rusya'ya yaptıkları ekonomik yaptırımların yanı sıra hem bireysel hem de kurum tarafından alınan bazı yaptırımlar ise tepki topladı. Nitekim AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu yaptırımlara değinerek, "Rus kültüsü ve halkına nefret söylemi oluşturmak yanlıştır" sözlerine yer vermişti. İşte Rusya'ya yönelik yapılan ilginç yaptırımlardan bazıları...