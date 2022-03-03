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Haberler Yaşam Kedilere bile engel geldi! İşte Rusya'ya yapılan ilginç yaptırımlar; AK Parti Sözcüsü Çelik'in o sözleri akıllara geldi...
Giriş Tarihi: 03.03.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 14:14

Kedilere bile engel geldi! İşte Rusya'ya yapılan ilginç yaptırımlar; AK Parti Sözcüsü Çelik'in o sözleri akıllara geldi...

Rusya Ukrayna savaşı 7. günde devam ederken, savaş kadar Rusya'ya yönelik yaptırımlar da gündeme geldi. ABD ve Batı ülkelerinin Rusya'ya yaptıkları ekonomik yaptırımların yanı sıra hem bireysel hem de kurum tarafından alınan bazı yaptırımlar ise tepki topladı. Nitekim AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu yaptırımlara değinerek, "Rus kültüsü ve halkına nefret söylemi oluşturmak yanlıştır" sözlerine yer vermişti. İşte Rusya'ya yönelik yapılan ilginç yaptırımlardan bazıları...

Kedilere bile engel geldi! İşte Rusya’ya yapılan ilginç yaptırımlar; AK Parti Sözcüsü Çelik’in o sözleri akıllara geldi...

Rusya Ukrayna savaşı bir haftayı arkasında bırakırken, bölgeden gelen görüntülerde çatışmaların halen devam ettiği ifade ediliyor. Sabah saatlerinde Kiev'de duyulan alarm sesleri paniğe neden olurken gelen bir son dakika bilgisine göre Rusya bir televizyon kulesini daha vurdu.

Kedilere bile engel geldi! İşte Rusya’ya yapılan ilginç yaptırımlar; AK Parti Sözcüsü Çelik’in o sözleri akıllara geldi...

Öte yandan 1 haftadır dünyanın pek çok ülkesinden Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar geldi. Ancak bu yaptırımların bazılarının Rusya'yı zora sokmasıyla alakası yokken, aynı zamanda Rus kültürü ve halkına karşı bir nefret söylemi içerdiği düşünülüyor.

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Kedilere bile engel geldi! İşte Rusya’ya yapılan ilginç yaptırımlar; AK Parti Sözcüsü Çelik’in o sözleri akıllara geldi...

Nitekim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Rus halkına ve Rus kültürüne karşı nefret söylemi üretmenin yanlış olduğunu ifade etti.

Kedilere bile engel geldi! İşte Rusya’ya yapılan ilginç yaptırımlar; AK Parti Sözcüsü Çelik’in o sözleri akıllara geldi...

Tepki göstermenin doğru ancak bazı yaptırımların yanlış olduğunu ifade eden Çelik, şu sözlere yer verdi:

"Rusya'nın haksız işgaline karşı çıkmak doğrudur. Rus kültürüne, edebiyatçılarına, bestecilerine yasak getirmeye çalışmak ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır. İşgale karşı çıkmakla, kültür düşmanlığını birbirine karıştırmak akılsızca bir iştir "

Öte yandan yapılan bu ilginç yaptırımların ne olduğu merak konusu oldu. İşte o yaptırımlardan bazıları:

Kedilere bile engel geldi! İşte Rusya’ya yapılan ilginç yaptırımlar; AK Parti Sözcüsü Çelik’in o sözleri akıllara geldi...

KEDİLERE ENGEL

Uluslararası Kedi Federasyonu Rus kedilerine engel koydu. Buna göre, Rusya'da yetiştirilen hiçbir kedi, Rusya dışındaki hiçbir soy kütüğüne kaydedilemeyecek. Rusya'da yaşayan katılımcıların kedileri ise fuarlardan men edildi.

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