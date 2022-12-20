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Giriş Tarihi: 20.12.2022 21:53 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 21:53

KEGM personel alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KEGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlan göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) 44 işçi statüsünde personel alımı yapılacak. Başvurularda adayların lisans ve önlisans mezunu olmaları önem arz edecek olup süreç İŞKUR üzerinden yürütülecek. Alım yapılacak kadrolar ise deniz trafik operatörü, tahlisiye personeli, mühendis, tekniker ve büro personeli olarak belirlendi. Peki, KEGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl? İşte, 2022 İŞKUR ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KEGM personel alımı başvuru ekranı ve konu ile ilgili detaylı bilgiler…

KEGM personel alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KEGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları, tarihleri, kadro branş dağılımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 44 personel alımı yapılacak. Alımlar deniz trafik operatörü, tahlisiye personeli, mühendis, tekniker, büro personeli kadrolarına yapılacak olup başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Bu noktada başvuruda bulunmak isteyen adaylar, KEGM personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir sorularını yöneltiyor. İşte, 2022 İŞKUR ile Kıyı Emniyeti KEGM personel alımı başvuru ekranı ve tüm detaylar.

KEGM personel alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KEGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere daimi işçi statüsünde 44 personel alınacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 44 daimi işçi alımına ilişkin başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı için süreç 19 Aralık 2022 tarihinde başladı ve 23 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Nihai listelerin ulaşmasını takiben sözlü sınav, mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan ortalaması alınarak belirlenecek.

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KEGM personel alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KEGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türk vatandaşı olmak,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

KEGM personel alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KEGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.

Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

KEGM personel alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KEGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

a-) Büro Personeli (Memur) için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)

• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

• 4857 sayılı İş Kanunu(20 Puan)

• Genel kültür(20 Puan)

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