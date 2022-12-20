Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlan göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) 44 işçi statüsünde personel alımı yapılacak. Başvurularda adayların lisans ve önlisans mezunu olmaları önem arz edecek olup süreç İŞKUR üzerinden yürütülecek. Alım yapılacak kadrolar ise deniz trafik operatörü, tahlisiye personeli, mühendis, tekniker ve büro personeli olarak belirlendi. Peki, KEGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl? İşte, 2022 İŞKUR ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KEGM personel alımı başvuru ekranı ve konu ile ilgili detaylı bilgiler…