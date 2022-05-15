Mizah yazarı Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti. Cem Yılmaz, "Sevgili dostlarım Her Şey Çok Güzel Olacak filmini beraber yazarak beni sinemaya başlatan dergicilikten ustam Kemal Kenan Ergen'i kaybettik. Çok çok üzgünüm. Tüm sevenlerine ailesine sabır diliyorum. Hep bizimle yaşayacak. Mekanı cennet olsun" paylaşımıyla mizah yazarının ölümünü duyurdu. Vatandaşlar da Kemal Kenan Ergen filmlerini merak etti. İşte Kemal Kenan Ergen hayatı ve biyografisi…