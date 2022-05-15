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Kemal Kenan Ergen kaç yaşında vefat etti? Kemal Kenan Ergen kimdir, nereli, neden vefat etti? Filmografisi, hayatı ve biyografisi
Giriş Tarihi: 15.05.2022 01:21
Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
01:22
Kemal Kenan Ergen kaç yaşında vefat etti? Kemal Kenan Ergen kimdir, nereli, neden vefat etti? Filmografisi, hayatı ve biyografisi
Cem Yılmaz sosyal medyada yaptığı paylaşımla birlikte Kemal Kenan Ergen'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Yazar olan Kemal Kenan Ergen için ustam tanımlamasında bulunan Cem Yılmaz, "Beni sinemaya başlatan dergicilikten ustam Kemal Kenan Ergen'i kaybettik." Açıklamasında bulundu. Peki, Kemal Kenan Ergen kimdir? İşte detaylar...