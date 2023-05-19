Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan etti: Böyle olduğu sürece ömür boyu...

Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen bugün bir televizyon programına katıldı. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha eleştiren Sevigen, depremzedeleri hedef alan vicdansızlara da tepki gösterdi. İşte Sevigen'in çok konuşulacak açıklamaları... Bu yardım Allah'la kulun arasında. Onlar sizden yardım talep etmediler. Devlet yardım etti, kurumlar yardım istedi. Bir elin verdiğini diğer el görmez. Biz ne zaman bu kadar nefret ettik. Türkiye böyle değildi. Vali Bey araya girmiş problem çözülmüş. Bana göre bu bir hatırlatmadır diye düşünüyorum. Bunun kabahati çoğunlukla muhalefet partisinde. Deprem bölgesi şuna inanmadı. Kemal Kılıçdaroğlu 'bedavaya vereceğim' dedi. Erdoğan'ın yapacaklarına inandıkları için verdiler. Gerçekte de bir algı yapmaya çalıştı ama insanlar görüyor. İzmir'deki Van'daki depremlerde bir anda devreye girdiler ve kısa süre içinde verilen sözleri yaptılar. Tayyip Bey'e oy verdiler diye düşmanımız mı? Biz bu yıllardır bu kabahati halkta bulduğumuz için yaşıyoruz. Bu bakanlar gece gündüz orada yattılar. Bizimkiler de Kemal Bey'le gittiler 40 haramiler tur atıp geldiler. O bölgede gösterdiğin milletvekillerinde. Çoğu da bizim milletvekillerimiz değil. O insanlar gerçekten çok yaralı. Daha mezarlarını bulamayan insanlar var. Gidip onlara sarılın gönüllerini alın. O insanları suçladığımız sürece ömür boyu iktidara gelemeyiz. O tweet atanlar bize oy vermemişlerdir. Çoğunluğu yurt dışında ve Tayyip Erdoğan düşmanlığından yaptılar. 'KEMAL BEY'İN O AÇIKLAMAYI YAPMASI LAZIMDI' 'O MASAYA ÖYLE VURURKEN...' 'HDP İLE BERABERSEK OY ALAMAYIZ' HDP ile berabersek oy alamayız. Terörle aramıza mesafe koyamazsak şansımız yok...