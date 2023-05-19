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Haberler Yaşam Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Böyle olduğu sürece ömür boyu...
Giriş Tarihi: 19.05.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 11:51

Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Böyle olduğu sürece ömür boyu...

Eski CHP'li Mehmet Sevigen, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. "HDP ile berabersek oy alamayız" diyen Sevigen, depremzedelere yapılan insafsızlığa da tepki gösterdi...

Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan etti: Böyle olduğu sürece ömür boyu...

Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen bugün bir televizyon programına katıldı. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha eleştiren Sevigen, depremzedeleri hedef alan vicdansızlara da tepki gösterdi. İşte Sevigen'in çok konuşulacak açıklamaları...

Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan etti: Böyle olduğu sürece ömür boyu...

Bu yardım Allah'la kulun arasında. Onlar sizden yardım talep etmediler. Devlet yardım etti, kurumlar yardım istedi. Bir elin verdiğini diğer el görmez. Biz ne zaman bu kadar nefret ettik.

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Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan etti: Böyle olduğu sürece ömür boyu...

Türkiye böyle değildi. Vali Bey araya girmiş problem çözülmüş. Bana göre bu bir hatırlatmadır diye düşünüyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan etti: Böyle olduğu sürece ömür boyu...

Bunun kabahati çoğunlukla muhalefet partisinde. Deprem bölgesi şuna inanmadı. Kemal Kılıçdaroğlu "bedavaya vereceğim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan etti: Böyle olduğu sürece ömür boyu...

Erdoğan'ın yapacaklarına inandıkları için verdiler. Gerçekte de bir algı yapmaya çalıştı ama insanlar görüyor. İzmir'deki Van'daki depremlerde bir anda devreye girdiler ve kısa süre içinde verilen sözleri yaptılar.

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