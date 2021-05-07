Kenan Işık kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili son bilgiler...

KENAN IŞIK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

ATV ekranlarında yayınlanan ve yıllarca sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'e sağlık sorunları yüzünden veda eden Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili detaylar şöyle;

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumunda çok kritik bir gelişmenin olduğu iddia edildi. Ünlü sanatçı sandalyede oturuyor, vücudunu kontrol ediyor, gözleriyle iletişim kurabiliyor.

Yüksel Aytuğ, geçtiğimiz aylarda kaleme aldığı yazısında Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında şu sözlere yer vermişti;

"Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş."