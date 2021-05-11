Kenan Işık'a ne oldu, son durum nedir? Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl oldu?

Türk oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Sabah Gazetesi'nde Yüksel Aytuğ, geçtiğimiz aylarda yazdığı köşe yazısında Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Bilindiği üzere sanatçı 2014 yılında talihsiz bir kaza sonucu beyin kanaması geçirmişti. 1947 senesinde Malatya Yeşilyurt'ta dünyaya gelen Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Buna göre; Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? İşte ünlü sanatçı Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında bilgiler!