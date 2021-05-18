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Haberler Yaşam Kenan Işık'ın son sağlık durumu: Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl ve iyileşti mi?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 09:37

'ın son sağlık durumu: Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl ve iyileşti mi?

Türk oyuncu ve sunucu 'ın sağlık durumu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Sabah Gazetesi'nde Yüksel Aytuğ, geçtiğimiz aylarda yazdığı köşe yazısında hakkında bilgi vermişti. Bilindiği üzere sanatçı 2014 yılında talihsiz bir kaza sonucu beyin kanaması geçirmişti. 1947 senesinde Malatya Yeşilyurt'ta dünyaya gelen Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Buna göre; Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? İşte ünlü sanatçı Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında bilgiler!

Kenan Işık'ın son sağlık durumu: Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl ve iyileşti mi?

Ünlü sanatçı 'ın sağlık durumu son günlerde epey merak ediliyor. En son Günaydın'dan Yüksel Aytuğ haberinde Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamalar yer almıştı. Ünlü oyuncu ve sunucunun hayranları konuya yönelik araştırmalarını sürdürürken Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl, son durumu ne gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Günaydın'dan Yüksel Aytuğ'un haberine göre, Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor.

Kenan Işık'ın son sağlık durumu: Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl ve iyileşti mi?

KENAN IŞIK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

ATV ekranlarında yayınlanan ve yıllarca sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'e sağlık sorunları yüzünden veda eden 'ın sağlık durumu ile ilgili detaylar şöyle;

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumunda çok kritik bir gelişmenin olduğu iddia edildi. Ünlü sanatçı sandalyede oturuyor, vücudunu kontrol ediyor, gözleriyle iletişim kurabiliyor.

Yüksel Aytuğ, geçtiğimiz aylarda kaleme aldığı yazısında Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında şu sözlere yer vermişti;

"Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş."

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Kenan Işık'ın son sağlık durumu: Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl ve iyileşti mi?

HABERİ EŞİ VERDİ

Altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı 'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık güzel haberi verdi. Günaydın'dan Yüksel Aytuğ'un haberine göre, Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor.

Kenan Işık'ın son sağlık durumu: Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl ve iyileşti mi?

"GÖZLERİYLE KONUŞUYOR"

"Demiş ki: Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. Fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

Kenan Işık'ın son sağlık durumu: Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl ve iyileşti mi?

KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

Spor sonrasında saunaya giren , sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpmış ve beyin kanaması geçirmişti. Dört saat süren bir ameliyat geçiren Işık, yıllardır süren yoğun bakım tedavisine alınmıştı.

Ameliyatın ardından sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Tehlikeyi atlatan ancak olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisine evinde devam ediliyor, ancak bir süredir durumunda değişiklik gözlenmiyordu.

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