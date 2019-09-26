Kendi kendini ameliyat edip hayatta kalan insanlar mucizeyi başardı! Kimileri kurşun çıkardı, kimileri sezaryen yaptı, kimileri ise cinsiyet değiştirdi…

1. Jan De Doot, Açık sistolitotomi

1651 yılında, Hollandalı demirci Jan de Doot acı veren mesane taşından kurtulmak için kendisine açık sistolitotomi uygulamıştır. De Doot daha öncesinde 2 defa aynı ameliyatı geçirmiş, taş kırıcılarla yapılan önceki iki ameliyatı da son derece acı verici olmuş. Bir daha bu acıyı yaşamak istemeyen Doot mesanesinde taşla yaşamaya karar vermiş.

Ancak elbette taş Doot'un bıraktığı gibi kalmamış, büyümeye ve kendisine dayanılmaz acılar vermeye başlamış. Tekrar taş kırıcılara gitmesi kaçınılmaz bir hale gelen Doot radikal bir karar almış ve ameliyatı kendi kendine yapmaya karar vermiş.

Ameliyatta önce karısını pazara yollayıp kendine yardım etmesi için kardeşini çağırmış. Kardeşi testislerini tutarken mesaneye erişmek için Doot bir kesi yapmış. Kesi küçük olunca çömelerek kesiyi büyüten Doot iki parmağıyla mesaneye ulaşıp taşı çıkarmış. Ardından da kardeşini kesiyi dikecek birini bulması için yollamış.

Yumurta büyüklüğündeki taşı çıkardığı için Doot kendisiyle gurur duymuş ki haksız da sayılmaz. Daha sonra bir elinde altın rengine boyadığı taşı diğerinde ameliyatı yaptığı bıçağı tutarken verdiği pozu ressam Carel van Savoyen ölümsüzleştirmiş. Bu tablo halen Leiden Üniversitesi Patoloji Laboratuvarında asılı duruyor.