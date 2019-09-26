Kendi kendini ameliyat edip hayatta kalan insanlar mucizeyi başardı! Kimileri kurşun çıkardı, kimileri sezaryen yaptı, kimileri ise cinsiyet değiştirdi…

Ameliyat olmak her canlı için korkutucu olabilir. Düşüncesinin bile insanı ürküttüğü bu durum başka bir evreye geçince insanın tüyleri diken diken oluyor. Kendi kendini ameliyat edip hayatta kalan insanlar da bu mucizeyi başarmış oluyor. Özellikle en zor zamanlarda ve çaresiz iken bunu başarmak ise hem fiziksel hem psikolojik olarak ekstra zor ve içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Kimileri kendi kendine kurşununu çıkardı, kimileri cinsel organını kesip cinsiyet değiştirmeye kalktı, kimileri ise apandisit ameliyatını yaptılar. Kendi kendini ameliyat eden çılgın insanların hikayelerini okuyunca çok şaşıracaksınız. İşte kendini ameliyat edip hayatta kalmayı başaran mucize insanlar…