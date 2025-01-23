Kendisini peygamber ilan etmişti! Üfürükçü Gönül Derman Aytimur tutuklandı: Evinden çıkanlar şoke etti

KENDİSİNİ PEYGAMBER İLAN ETMİŞTİ

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı sert programında ortaya çıkan ses kaydında, Gönül Derman Aytimu'un açıkça kendisini peygamber ilan ettiği anlaşılmıştı. Aytimur'a ait ses kaydında, "Mehd-i Azamın askerlerinin hepsi imtihanımda, biz de imtihanındayız. Çarşamba gününe hazır olun diye haber bana geldi. Efendimizin bildirdiği haberdir. Ben emrediyorum hepinize" dediği duyuldu.