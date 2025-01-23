Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kendisini peygamber ilan etmişti! Üfürükçü Gönül Derman Aytimur tutuklandı: Evinden çıkanlar şoke etti
Giriş Tarihi: 23.01.2025 22:45 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 22:46

Kendisini peygamber ilan etmişti! Üfürükçü Gönül Derman Aytimur tutuklandı: Evinden çıkanlar şoke etti

Bursa'da kendisini peygamber ilan eden ve büyü yaptığını iddia ederek insanların dini duygularını sömürdüğü anlaşılarak gözaltına alınan Gönül Derman Aytimur, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aytimur'un 3 katlı evinde Savcılık izni ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda bulunanlar ise şok etti.

MUHARREM DOĞANTEZ
Kendisini peygamber ilan etmişti! Üfürükçü Gönül Derman Aytimur tutuklandı: Evinden çıkanlar şoke etti

Nilüfer İlçesi Kültür Mahallesinde ikamet eden ve kendisini manevi danışman olarak tanıtan Gönül Derman Aytimur, insanların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kendisini peygamber ilan etmişti! Üfürükçü Gönül Derman Aytimur tutuklandı: Evinden çıkanlar şoke etti

EVİNDE BULUNANLAR ŞOKE ETTİ!

Aytimur'un Akar sokakta bulunan 3 katlı evinde Savcılık izni ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda büyü yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzeme ve materyaller bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kendisini peygamber ilan etmişti! Üfürükçü Gönül Derman Aytimur tutuklandı: Evinden çıkanlar şoke etti

KENDİSİNİ PEYGAMBER İLAN ETMİŞTİ

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı sert programında ortaya çıkan ses kaydında, Gönül Derman Aytimu'un açıkça kendisini peygamber ilan ettiği anlaşılmıştı. Aytimur'a ait ses kaydında, "Mehd-i Azamın askerlerinin hepsi imtihanımda, biz de imtihanındayız. Çarşamba gününe hazır olun diye haber bana geldi. Efendimizin bildirdiği haberdir. Ben emrediyorum hepinize" dediği duyuldu.

Kendisini peygamber ilan etmişti! Üfürükçü Gönül Derman Aytimur tutuklandı: Evinden çıkanlar şoke etti

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

'677 sayılı tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alınan Gönül Derman Aytimur, hakkında dolandırıcılık suçundan da inceleme başlatılmıştı.

Kendisini peygamber ilan etmişti! Üfürükçü Gönül Derman Aytimur tutuklandı: Evinden çıkanlar şoke etti

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve ardından adliyeye sevk edilen Aytimur, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA