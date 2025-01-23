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Kendisini peygamber ilan etmişti! Üfürükçü Gönül Derman Aytimur tutuklandı: Evinden çıkanlar şoke etti
Giriş Tarihi: 23.01.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
22:46
Kendisini peygamber ilan etmişti! Üfürükçü Gönül Derman Aytimur tutuklandı: Evinden çıkanlar şoke etti
Bursa'da kendisini peygamber ilan eden ve büyü yaptığını iddia ederek insanların dini duygularını sömürdüğü anlaşılarak gözaltına alınan Gönül Derman Aytimur, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aytimur'un 3 katlı evinde Savcılık izni ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda bulunanlar ise şok etti.