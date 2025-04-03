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Kentsel dönüşüm cinayetinde kan donduran detay! Meğer 15 dakika bekleyip eşinin yanında...
Giriş Tarihi: 03.04.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
14:27
Kentsel dönüşüm cinayetinde kan donduran detay! Meğer 15 dakika bekleyip eşinin yanında...
Kentsel dönüşüme giren apartmandaki dairede babasının da hak sahibi olduğunu ileri sürerek anlaşmazlık yaşadığı akrabası Talat Dereci(59)'yi silahla vurup öldüren Ömer Dereci(36) hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede saldırganın olay yerine önceden gelerek pusuda beklediği ve maktulün arabasına giderek eşinin yanında silahla vurduğu anlatıldı. Savcılık kendisini "tahrik" ile savunan şüphelinin müebbet hapis ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.