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Haberler Yaşam Kentsel dönüşüm cinayetinde kan donduran detay! Meğer 15 dakika bekleyip eşinin yanında...
Giriş Tarihi: 03.04.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 14:27

Kentsel dönüşüm cinayetinde kan donduran detay! Meğer 15 dakika bekleyip eşinin yanında...

Kentsel dönüşüme giren apartmandaki dairede babasının da hak sahibi olduğunu ileri sürerek anlaşmazlık yaşadığı akrabası Talat Dereci(59)'yi silahla vurup öldüren Ömer Dereci(36) hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede saldırganın olay yerine önceden gelerek pusuda beklediği ve maktulün arabasına giderek eşinin yanında silahla vurduğu anlatıldı. Savcılık kendisini "tahrik" ile savunan şüphelinin müebbet hapis ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Kentsel dönüşüm cinayetinde kan donduran detay! Meğer 15 dakika bekleyip eşinin yanında...

Üsküdar'da 24 Ocak 2025 günü yaşanan korkunç olayda, iddiaya göre Talat Dereci ve Ömer Dereci arasında kentsel dönüşüme giren apartmandaki bir dairenin tapusuyla ilgili anlaşmazlıktan dolayı kavga çıkmıştı. Ömer Dereci, evin tapusunda babasının da hak sahibi olduğunu öne sürerek Talat Dereci'yi arabasında, eşinin yanında silahla vurmuştu. Saldırıda ağır yaralanan Talat Dereci yaşamını yitirirken olay yerinden kaçan Ömer Dereci ise yakalanmasının ardından adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kentsel dönüşüm cinayetinde kan donduran detay! Meğer 15 dakika bekleyip eşinin yanında...

15 DAKİKA GİZLİCE BEKLEMİŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ömer Dereci'nin olay günü kız arkadaşıyla birlikte Çengelköy Mahallesi'ndeki olay yerine gelerek Talat Dereci'yi beklediği, yaklaşık 15 dakika sonra Talat Dereci eşi Melek Dereci ile birlikte olay yerine vardığında, şüphelinin araçtan inerek yanlarına gittiği anlatıldı.

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Kentsel dönüşüm cinayetinde kan donduran detay! Meğer 15 dakika bekleyip eşinin yanında...

BİR DAİRE CANINDAN ETTİ!

Talat Dereci'nin yanına giden şüphelinin babasının, Talat Dereci'den bir daire satın almak istediğini ve borcu olduğunu, dairenin bugün satılması gerektiğini söylediği, Talat Dereci'nin ise bu talebi reddettiği, bunun üzerine şüphelinin çantasında taşıdığı ruhsatsız silahını çıkararak en az 7 el ateş ettiği açıklandı.

Kentsel dönüşüm cinayetinde kan donduran detay! Meğer 15 dakika bekleyip eşinin yanında...

ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE 7 MERMİ!

İddianamede yer verilen doktor raporlarına göre, maktul Dereci'nin vücudunda 6 kurşun giriş yarası tespit edilirken, otopside ise öldürücü bölgelerden isabet almış 7 mermi giriş izi bulunduğu kaydedildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan maktulün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Kentsel dönüşüm cinayetinde kan donduran detay! Meğer 15 dakika bekleyip eşinin yanında...

"TAHRİK" SAVUNMASINA MÜEBBET HAPİS TALEBİ!

Şüpheli Ömer Dereci'nin suçunu kabul ettiği ancak olay anında tahrik altında olduğunu söylediğinin de altı çizilen iddianamede savcılık şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğinin kamera kayıtları ve tüm deliller kapsamında sabit olduğunu ifade etti.