Kentsel dönüşüm cinayetinde kan donduran detay! Meğer 15 dakika bekleyip eşinin yanında...

"TAHRİK" SAVUNMASINA MÜEBBET HAPİS TALEBİ!



Şüpheli Ömer Dereci'nin suçunu kabul ettiği ancak olay anında tahrik altında olduğunu söylediğinin de altı çizilen iddianamede savcılık şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğinin kamera kayıtları ve tüm deliller kapsamında sabit olduğunu ifade etti.