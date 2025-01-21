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Haberler Yaşam KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İL İL GÜNCELLENDİ! 2025 zamlı kira desteği ne kadar, kaç TL oldu, başvuru koşulları neler?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 15:47 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 15:47

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İL İL GÜNCELLENDİ! 2025 zamlı kira desteği ne kadar, kaç TL oldu, başvuru koşulları neler?

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla kentsel dönüşüm kira yardımlarında artış yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre, kentsel dönüşüm kapsamında evleri yenilenen vatandaşlara sağlanan aylık kira desteği artırıldı. Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru şartları ve zamlı destek tutarları hakkında detaylar il bazında kamuoyuna duyuruldu. Peki, 2025 yılında kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu ve kaç ay süreyle veriliyor, başvuru şartları neler?

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İL İL GÜNCELLENDİ! 2025 zamlı kira desteği ne kadar, kaç TL oldu, başvuru koşulları neler?

2025 Ocak ayı itibarıyla kentsel dönüşüm kapsamında ödenen kira yardımı tutarlarında artış yapıldı. Evleri yenilenen hak sahiplerine devlet tarafından sağlanan destek, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm şehirlerde güncellendi. Peki, 2025 yılı itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu? İşte, ayrıntılar...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İL İL GÜNCELLENDİ! 2025 zamlı kira desteği ne kadar, kaç TL oldu, başvuru koşulları neler?

2025 KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA DESTEĞİ GÜNCELLENDİ

Kentsel dönüşüm kapsamında ev sahiplerine sağlanan kira desteği, illere göre farklılık göstermekle birlikte aylık 4.500 TL ile 8.000 TL arasında değişiyor.

2025 yılı için geçerli olacak kira desteği tarifesi açıklandı. Konuyla ilgili açıklama, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapıldı.

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KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İL İL GÜNCELLENDİ! 2025 zamlı kira desteği ne kadar, kaç TL oldu, başvuru koşulları neler?

ZAMLI KİRA DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Bakan Kurum, kira destekleriyle ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da kentsel dönüşüme giren vatandaşlarımıza yönelik kira desteklerimizi artırma kararı aldık. Daha önce aylık 5.500 TL olarak belirlenen kira desteği, 2025 yılı itibarıyla 8.000 TL'ye yükseltilmiştir. Bu artış, dönüşüm sürecindeki vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek ve süreci daha kolay bir şekilde atlatmalarını sağlamak amacıyla yapılmıştır."

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İL İL GÜNCELLENDİ! 2025 zamlı kira desteği ne kadar, kaç TL oldu, başvuru koşulları neler?

Yeni düzenlemeyle birlikte, kira yardımları şu şekilde güncellenmiştir:

Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerde, kira yardımı 4.500 TL ile 6.500 TL arasında değişmektedir.
Diğer büyükşehirlerde bu tutar 3.750 TL ile 5.500 TL arasında belirlenmiştir.
Kalan tüm illerimizde ise kira desteği 3.000 TL ile 4.500 TL arasında olacak şekilde artırılmıştır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İL İL GÜNCELLENDİ! 2025 zamlı kira desteği ne kadar, kaç TL oldu, başvuru koşulları neler?

KİRA DESTEĞİ KAÇ AY VERİLİR?
Kira yardımları, riskli yapılarda ikamet edenler için 18 ay süreyle, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise en fazla 48 ay süreyle sağlanmaktadır. Riskli yapılarda yaşayan kiracılara, iki aylık kira yardımı bir kerede ödenir. Ayrıca, sınırlı ayni hak sahiplerine beş aylık kira yardımı da tek seferde verilmektedir.

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