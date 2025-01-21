KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İL İL GÜNCELLENDİ! 2025 zamlı kira desteği ne kadar, kaç TL oldu, başvuru koşulları neler?

ZAMLI KİRA DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Bakan Kurum, kira destekleriyle ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da kentsel dönüşüme giren vatandaşlarımıza yönelik kira desteklerimizi artırma kararı aldık. Daha önce aylık 5.500 TL olarak belirlenen kira desteği, 2025 yılı itibarıyla 8.000 TL'ye yükseltilmiştir. Bu artış, dönüşüm sürecindeki vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek ve süreci daha kolay bir şekilde atlatmalarını sağlamak amacıyla yapılmıştır."