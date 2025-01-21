Haberler
Yaşam
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İL İL GÜNCELLENDİ! 2025 zamlı kira desteği ne kadar, kaç TL oldu, başvuru koşulları neler?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
15:47
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İL İL GÜNCELLENDİ! 2025 zamlı kira desteği ne kadar, kaç TL oldu, başvuru koşulları neler?
2025 yılı Ocak ayı itibarıyla kentsel dönüşüm kira yardımlarında artış yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre, kentsel dönüşüm kapsamında evleri yenilenen vatandaşlara sağlanan aylık kira desteği artırıldı. Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru şartları ve zamlı destek tutarları hakkında detaylar il bazında kamuoyuna duyuruldu. Peki, 2025 yılında kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu ve kaç ay süreyle veriliyor, başvuru şartları neler?