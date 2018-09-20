Kerbela ve Muharrem (Aşure günü neler yapmalı?)

Bugün Aşure günü. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun anlatımıyla bugünün önemi ve neler yapılması gerektiği... Bilindiği gibi Hz Ali'nin oğlu, İmam Hüseyin (r.a.) 10 Muharrem'de Kerbela'da şehit edilmiştir. Müslümanlar için tarihin en büyük musibeti olan bu olayda 50-70 civarında ehl-i beytin şerefli insanları gaddarca şehit edildi. Kerbela, asırlardır ümmetin yüreğinde acı bir hatıra olarak durmaktadır. Onun için 10 Muharrem'de Hz. Peygamber'e (s.a.v.) ve ehl-i beytine bol bol salat ve selam getirilmelidir. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bizlere emanet olarak bıraktığı; Kuran-ı Kerim, sünnet ve ehli beytine sahiplenme konusunda elimizden geleni esirgememeliyiz. Rabbimin sonsuz rahmeti ve cenneti ehli beyt şehitlerinin üzerine olsun. Aşure günü neler yapılmalı? 1- Mümkünse 9 ve 10. günler veya 10 ve 11. günler oruç tutulmalıdır. 2- Akrabalar aranıp aşure günü hatırlatılmalıdır. 3- Sadaka verilmelidir. Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Aşure günü sadaka verenin sevabı katlanır.