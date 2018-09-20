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Kerbela ve Muharrem ( neler yapmalı?)

Giriş Tarihi: 20.09.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 10:50
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Kerbela ve Muharrem ( neler yapmalı?)
Kerbela ve Muharrem (Aşure günü neler yapmalı?)

Bugün . İşte Prof. Dr. 'nun anlatımıyla bugünün önemi ve neler yapılması gerektiği...

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Kerbela ve Muharrem ( neler yapmalı?)
Kerbela ve Muharrem (Aşure günü neler yapmalı?)

Bilindiği gibi Hz Ali'nin oğlu, İmam Hüseyin (r.a.) 10 Muharrem'de Kerbela'da şehit edilmiştir. Müslümanlar için tarihin en büyük musibeti olan bu olayda 50-70 civarında ehl-i beytin şerefli insanları gaddarca şehit edildi.

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Kerbela ve Muharrem ( neler yapmalı?)
Kerbela ve Muharrem (Aşure günü neler yapmalı?)

Kerbela, asırlardır ümmetin yüreğinde acı bir hatıra olarak durmaktadır. Onun için 10 Muharrem'de Hz. Peygamber'e (s.a.v.) ve ehl-i beytine bol bol salat ve selam getirilmelidir.

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Kerbela ve Muharrem ( neler yapmalı?)
Kerbela ve Muharrem (Aşure günü neler yapmalı?)

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bizlere emanet olarak bıraktığı; Kuran-ı Kerim, sünnet ve ehli beytine sahiplenme konusunda elimizden geleni esirgememeliyiz. Rabbimin sonsuz rahmeti ve cenneti ehli beyt şehitlerinin üzerine olsun.

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Kerbela ve Muharrem ( neler yapmalı?)
Kerbela ve Muharrem (Aşure günü neler yapmalı?)

Aşure günü neler yapılmalı?

1- Mümkünse 9 ve 10. günler veya 10 ve 11. günler oruç tutulmalıdır.

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Kerbela ve Muharrem ( neler yapmalı?)
Kerbela ve Muharrem (Aşure günü neler yapmalı?)

2- Akrabalar aranıp hatırlatılmalıdır.

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Kerbela ve Muharrem ( neler yapmalı?)
Kerbela ve Muharrem (Aşure günü neler yapmalı?)

3- Sadaka verilmelidir. oruç tutmak sünnettir. Aşure günü sadaka verenin sevabı katlanır.

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