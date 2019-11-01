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Keşif meraklılarının Akdeniz'deki evi ''

'nın Kumluca ilçe sınırlarında çam ağaçlarıyla kaplı bir vadiye kurulmuş olan Likya dönemine ait şehri, alternatif spor aktiviteleriyle keşif meraklılarının, özellikle sırt çantasını kapıp gelen kampçıların Akdeniz'deki evi.Mitolojik hikayelere de ev sahipliği yapmış olan "Olympos", Türkiye'deki en önemli turizm merkezlerinden biri. Her yıl dünyanın farklı coğrafyalarından turistleri ağırlayan "Olympos", doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere, unutulmayacak bir tatil keyfi sunuyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 01.11.2019 13:49
Keşif meraklılarının Akdeniz'deki evi 'Olympos'
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Keşif meraklılarının Akdeniz'deki evi 'Olympos'
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Keşif meraklılarının Akdeniz'deki evi 'Olympos'
Keşif meraklılarının Akdeniz'deki evi 'Olympos'
Keşif meraklılarının Akdeniz'deki evi 'Olympos'
Keşif meraklılarının Akdeniz'deki evi 'Olympos'
Keşif meraklılarının Akdeniz'deki evi 'Olympos'
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