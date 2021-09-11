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Haberler Yaşam Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar! Polis biber gazıyla müdahale etti
Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 11:29

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar! Polis biber gazıyla müdahale etti

Bursa'da otomobiliyle Aysel Özden'e (45) çarpıp ölümüne neden olan Mine E., (34) tutuksuz yargılandığı davanın kaza yerindeki keşfi sırasında ölen kadının yakınlarının saldırısına uğradı. Polis ekipleri gruba biber gazıyla müdahale ederken, olayların arasında kalan adliye görevlisi yere düştü. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar! Polis biber gazıyla müdahale etti

Polis ekipleri gruba biber gazıyla müdahale ederken, olayların arasında kalan adliye görevlisi yere düştü. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar! Polis biber gazıyla müdahale etti

Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde mart ayında, Mine E. yönetimindeki 16 STG 66 plakalı otomobil, 100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Özden'e çarptı.

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Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar! Polis biber gazıyla müdahale etti

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Özden ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aysel Özden, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar! Polis biber gazıyla müdahale etti

Gözaltına alınan Mine E. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar! Polis biber gazıyla müdahale etti

Kazayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Mine E. hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle ölümü neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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