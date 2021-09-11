HaberlerYaşamKeşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar! Polis biber gazıyla müdahale etti
Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:19Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 11:29
Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar! Polis biber gazıyla müdahale etti
Bursa'da otomobiliyle Aysel Özden'e (45) çarpıp ölümüne neden olan Mine E., (34) tutuksuz yargılandığı davanın kaza yerindeki keşfi sırasında ölen kadının yakınlarının saldırısına uğradı. Polis ekipleri gruba biber gazıyla müdahale ederken, olayların arasında kalan adliye görevlisi yere düştü. O anlar saniye saniye görüntülendi.