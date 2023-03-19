Haberler Yaşam Kesik el sahnesi tepki çekmişti! Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın yerine bakın kim geliyor… Yokluğunu aratmayacak

Giriş Tarihi: 19.03.2023 17:27 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 17:27

Kesik el sahnesi tepki çekmişti! Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın yerine bakın kim geliyor… Yokluğunu aratmayacak

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, son zamanlarda kadroda yaşanan ayrılık ve final haberleriyle adından söz ettiriyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizide beklemedik bir ayrılık yaşandı. Dizinin ilk bölümünden bu yana Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, sağlık sorunları nedeniyle yapıma veda etti. Pars Savcı karakterinin ölüm şekli ise sosyal medyaya damga vurdu. Rıdvan'ın ölümünden sonra haber alınamayan Pars Savcı kayıplara karışmış, final sahnesinde ise kesik el kadraja girmişti. Ak'ın yerine gelecek isim de belli oldu. İşte, o usta oyuncu…